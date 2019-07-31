政府重新審查獻議價 暫緩62億收購4大道

（吉隆坡31日讯）新加坡《海峡时报》引述政府消息来源报导，指政府已暂缓财政部欲以62亿令吉向金务大收购旗下4条大道的献议，以对收购价格重新审核。

根据报导，政府包括内阁成员在内的一些人认为，财政部献议的收购价格过高。

传财长擅自公开收购价

报导也说，其他人认为，即使政府以拥堵费的模式取代现有过路费，获得的收入预料无法让收购按目前的方式自筹资金。

报导引述一名不愿具名的部长：“整个事件（金务大献议）已经暂停，以进行全面审核。”

报导也指出，是否收购大道的计划，已在希盟政府内部引起争论。

有关部长声称，财政部长林冠英是在没有获得内阁同意下，就公开宣布向金务大收购大道特许经营权的计划。

金务大早前已经表态愿意接受收购献议。同时，总值460亿令吉的槟城交通发展大蓝图（PTMP）也是由金务大负责。

由于金务大于2015年通过联营公司SRC Consortium，获得总值270亿令吉的槟城交通蓝图工程交付伙伴合约。最近有报导指这项工程的成本已激增至460亿令吉。

林冠英在出任财政部长前也是槟城州首长；因此，有批评者质疑两项计划有关联。

另外，一名不愿具名的民主行动党领袖证实，林冠英提出以62亿令吉向金务大收购旗下4条大道的献议遭到政府内部的抵制。

“财政部认为献议很好，却不幸引起政治争议。”

林冠英是于6月宣布收购4条大道的献议，即白蒲大道（LDP）、吉隆坡西部疏散大道（SPRINT）、沙阿南大道（KESAS）及精明隧道（SMART）。

不过，首相敦马哈迪于7月初表示，政府仍未对财政部的献议作出决定。