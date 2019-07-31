社險去年賠償37億 交通車禍佔48%

（万宜31日讯）社险机构总监慕斯达法说，去年社险机构共接获7万2682宗各种索赔个案，并支付37亿4000万令吉给会员，其中交通车祸个案达到3万5243宗，占48%。

慕斯达法指出，这些索赔者大部分是摩多骑士。

他是今日与武吉阿曼交通调查及执法部秘书处主任沙伦助理总监在创电汽车零件公司主办一场讲座，向公司员工传达道路安全意识后向记者说，今年首半年，社险机构已接获3万7306宗索赔个案，其中1万8283宗（49%）涉及交通车祸。

慕斯达法补充，社险机构非常关心会员的性命安全，因此希望藉此活动提高驾驶者的醒觉意识。

车祸多在交班时段

另外，沙伦说，根据武吉阿曼交通调查及执法部及社会保险机构研究显示，工厂方圆5至6公里皆是车祸“热点”，大部分发生在工业区的车祸集中在交班时段。

“一些工厂是24小时运作，厂工交班时正巧遇上上学或上班的高峰时段，驾驶者往往因为焦急赶时间，容易发生车祸。因此，警方将进一步探讨是否有必要派员在工厂交班时段驻守，以减少车祸的发生 。”

沙伦较后说，警方与社险机构都有共同的目标，即将车祸率减至最低，避免金钱和性命的损失。

他说，交警连同社险机构于去年开始，先后到柔佛峇株巴辖和霹雳曼绒工业区展开道路安全宣导活动，下个月将北上槟城。由于大部分工厂员工骑摩多上班，而骑士又是车祸高风险群，因此警方希望藉此达到宣传和教育的目的。