霸凌致死海軍學員 18同學表罪成立





（吉隆坡31日訊）高庭法官拿督阿茲曼阿都拉擇定10月2及3日、11月4至7、18至20日、12月3及4日，展開11天聆審。

阿茲曼阿都拉告訴被告，他們可以選擇3種方式出庭自辯，即在被告欄自辯（控辯方不能盤問）、在被告欄宣誓自辯（控辯方可盤問）或保持緘默。

共有19名被告被控涉嫌謀殺、教唆及嚴重傷人的罪​​名，但第八被告莫哈末阿克馬阿吉夫被法庭裁定嚴重傷人表罪不成立，當庭獲釋。

第8被告傷人罪不成立

在18名必須出庭自辯的被告中，6人被控教唆及謀殺罪名，分別是莫哈末阿克馬祖海裡、莫哈末阿扎姆丁、莫哈末納吉、莫哈末阿菲夫、莫哈末索比林和阿都哈金。

根據控狀，5名被告莫哈末阿克馬祖海裡、莫哈末阿扎姆丁、莫哈末納吉、莫哈末阿菲夫和莫哈末索比林，被指於2017年5月22日清晨4時45分及5時45分，在國防大學宿捨一間房內謀殺祖法漢（21歲），抵觸《刑事法典》302條文（謀殺），並與34條文同讀。

另一名被告阿都哈金，則被指控教唆上述5名被告謀殺祖法漢，抵觸《刑事法典》109條文，並與302條文同讀。一旦罪成，6人的唯一刑罰是死刑。

至於另外12名被告，即莫哈末哈菲茲、莫哈末陸克馬諾、阿末沙夫安、莫哈末阿米魯、洛曼哈金、莫哈末蘇菲、諾里茲南、莫哈末阿斯勞夫、莫哈末丹尼爾、莫哈末哈斯夫、莫哈末阿迪依曼和莫哈末沙茲旺，則被控嚴重致傷祖法漢。

根據控狀，他們被指2017年5月21日凌晨2時30分至5時30分，以及5月22日凌晨1時30分至4時30分，在大學宿舍蓄意致傷祖法漢，目的是要讓祖法漢承認偷竊手提電腦。

他們抵觸《刑事法典》330條文，並與34條文同讀。一旦罪成，可以被判處坐牢7年，並可另加罰款。