遭愛狗人士揭發 “家鄉菜”餐館賣狗肉野味

（芙蓉31日訊）有民在社交媒體上傳錄音及截圖，指控武來岸一家主打賣“家鄉菜”的餐館偷偷賣狗肉和野味。

武來岸一家主打賣“家鄉菜”的餐館被網民揭發不但“賣狗肉”，還提供各類野味供食客選擇，如箭豬、四腳蛇、松鼠和山豬等是盤中餐。

網民在貼文裡上載顯示籠子裡裝了一堆幼犬以及店家的招牌照片外，還附上錄音佐證。

錄音為兩名女士對話，一名女顧客正向相信是餐館負責人的女士詢問有關該店售賣野味的詳情；錄音一開始便可聽見女負責人“解釋”箭豬是“有針”（豪豬刺）那類，還說平時該店有賣水魚、松鼠和山豬肉。

女顧客隨即問餐館是否也售賣狗肉，女負責人立即答“有”，但強調若要吃狗肉就得先預定，因為擔心缺貨，並聲稱早前每天會有狗肉售賣，但近期較少。

談話中，女負責人也向女顧客指出，狗肉會以燜煮方式烹調，每份價格與其他野味一樣，即每份25令吉。

另外，上載“指控”貼文的李姓網民，在發貼之前曾在臉書上呼籲愛狗人士參與“揭發”餐館賣狗肉行動，並設定集合時間與地點，不料數小時後卻在群組宣布取消行動，指要拯救的小狗都已被餐館宰了；他隨後在臉書公佈“證據”包括照片和錄音，引起廣泛討論。

記者嘗試聯絡貼文中附上的餐館聯絡號碼，但電話撥通了卻沒人接聽，且每通播出的電話都“飛去”留言信箱；至截稿前，記者依然無法聯絡上餐館負責人。

記者聯絡森州獸醫局了解有關售賣狗肉事項，是否觸犯2015年大馬動物福利法令的任何條例，或揭發者可向哪個單位投報；獸醫局官員指出，截至目前未接獲任何相關投報，而這也是當局第一次聽說“吃狗肉”的事。

不願具名的官員強調，若有人向當局投報有人宰殺狗食用或有餐館售賣狗肉，那當局將派員調查，並會在完成調查後，作出評估是否可以採取對付行動。

她說，基於無法確認網上的有關指控是否真實，因此只能在獸醫局的管轄範圍內採取適當行動，包括確認有關狗隻來源，同時衡量宰殺和烹煮狗肉是否可在“虐畜”的法律範圍內受到當局對付。

她認為，任何民眾發現虐待動物等行為都應向當局投報，讓獸醫局採取行動，而不是在臉書或社交媒體拋下消息而已，因在臉書發布消息卻不向當局投報將無法讓執法單位調查和執法。

野生動物局籲知情者舉報

森州大馬半島野生動物及國家公園局（PERHILITAN）局長萬邁旺哈倫受詢時呼籲知情人士向當局投報，讓當局進行全面調查並採取行動。

他指出，馬來豪豬是可捕獵、收藏及售賣，但捕捉豪豬有季節性，而今年的捕捉季節從5月至8月為止；有關餐館業者須先向大馬半島野生動物及國家公園局申請捕獵及收藏准證，並須確保有關豪豬不是稀有品種。

“四腳蛇和山豬也需申請捕獵和收藏准證，至於一般的甘榜松鼠則不需要，除非是稀有的鼯鼠（Flying Squirrel）則須獲得特別收藏准證，但這類受保護松鼠不可宰殺。”

他指出，若說在文丁或武來岸區有售賣野味，當局其實常接到投報，並常會突擊檢查，因為該區有不少向當局申請捕獵及收藏野生動物准證的餐館。

“我們須確保他們有根據程序及規則，同時確保他們捕捉的獵物是准證所允許的；若發現違法我們可援引2010年野生動物保護法令（716法令）進行調查或提控。”