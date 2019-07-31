濫用執照借5千討8千 合法借貸商暴力追債





（沙亞南31日訊）3名在巴生地區持有合法借貸中心及合法執照的華裔男子，濫用執照，在其他地區收債時，向一名借貸5000令吉，但卻需要還8000令吉的華裔男子動粗，結果警方接獲借貸者投報後，將這些使用暴力者逮捕查辦。

據了解，這批阿窿每一天都會去找事主追債，一​​見面就需要事主給100令吉。

這3名年齡介於23至40歲的阿窿，前天（29日）在蒲種市中心地區遭沙登警區總部商業罪案調查組警員逮捕。

雪州商業罪案調查組主任法茲里沙今天中午在記者會說，警方查悉3名落網者已活躍10年，有蓄意傷人及誹謗前科，在巴生地區持有合法借貸中心及合法執照，但卻濫用執照。警方接獲投報後，派出警員逮捕3人。

3華裔男子落網

他指出，警方調查發現，嫌犯自製借貸卡，每個借貸者都會給一張，借貸卡上會寫上事主名字、開始借貸日期及借貸金額，每一次見面還錢都會被要求籤名一次。

他說，警方逮捕嫌犯時，除了起獲借貸卡，也起獲2萬令吉現金、一輛Lexus Harrier休旅車、一輛邁薇轎車、手機、支票簿、記錄簿以及相信是嫌犯用來鎖受害者住家的鎖頭。

他說，警方目前只接獲2宗類似案件，相信還有更多受害者沒現身報案。

法茲里沙說，警方援引刑事法典第323（蓄意傷人）條文以及1951年借貸法令第5(2)條文（非法借貸）條文調查，目前3名嫌犯已被延扣4天助查。

另外，他披露，警方不排除會使用1959年防範罪案法令（POCA）來對付嫌犯。