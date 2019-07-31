申請大馬卡被騙 人球3姐弟沒國籍

（加央31日訊）3名在加央端姑法霞中央醫院出生的華裔姐弟，雖然獲得國民登記局的出生證明書，卻遲遲無法獲得大馬卡而成為無國籍人球至今10余年，3姐弟的父親還因為誤信中間人以為可以通過捷徑取得大馬卡而被騙走5萬5000令吉。

3姐弟是來自玻州新路村的黃藝清（19歲）、黃藝葳（15歲）及黃藝忠（10歲），他們的父親黃文興（55歲，菜農）是大馬公民，母親則是泰國公民，兩人是在3名孩子都出生後，於2012年才在大馬注冊結婚。

3姐弟因為沒有國籍，出生至今在上學、求醫、考護照及尋找工作等方面都不能享有國民待遇，以致必須花費不少款項解決問題。

黃文興今日對本報記者說，他對3名孩子至今不能取得大馬卡感到內疚與自責。

黃文興從7年前開始，就先後通過馬華與公正黨議員協助提出3次申請，首次申請被拒于門外，最后2次申請雖被接納，不過至今每次向布城國民登記局總部查詢結果時，答案依然是一句“處理中”，這讓他感到非常無奈。

黃文興現年47歲的泰籍妻子、長女及幼儿都出席今日訪談，排行中間的另一名女儿則在學校上課。

“我不清楚是項申請已在哪個處理階段，至今也未曾有官員前來查問，我非常盼望該局能早日捎來好消息，讓3名孩子都擁有國民身份，獲得國民應有的權益及福利。”

他也指出，在國民登記局發出予其長女及二女儿的出生紙證明書右上角欄目上都有身份序列號，幼男的出生證明書上則空白一片，而3姐弟的國民欄目中則注明了“不是公民”的字眼。

曾被中介騙5.5萬

他說，為了讓孩子獲得大馬卡，曾在2017年掏出5萬5000令吉交予一名聲稱可以通過捷徑取得大馬卡的中介，但之后該名中介就失去聯絡而無法取回款項。

他透露，雖然長女已中學畢業，但因為沒有大馬卡及國籍而很難獲聘，至於另一名女儿及幼男則分別在國民型中學與華小上課，不過都必須付費及自購課本，開銷比一般學生都高出近兩倍。

怕被警截查身份證

大女兒不敢跨出玻州

中學畢業后無法獲聘而被迫留在家中幫忙家務的黃藝清，非常羡慕及憧憬同學都能踏入社會工作與繼續升學高等學府，她盼望能早日擺脫無國籍身份所帶來的种种約束與禁制。

她說，不僅是無法工作及進入公立大學就讀，她也不敢跨出玻璃市州以外的地區城市，深怕一旦被執法單位如警方要求截查身份證時，以非法入境罪行將她逮捕，更不必談及申請國籍護照出國旅行等。

“我在這一年間也曾接受大馬皇家警察的面試通知，但由于沒有大馬國籍身份而無法應征，如今也不能考取交通執照，比起擁有國籍身份的外國公民，地位更為低微。”

她說，她在今年初突然染上骨痛熱症而被送入加央端姑法霞中央醫院留醫3天，醫藥費用達1400令吉，這讓她對父母感到万分歉意，無形中又加重家庭負擔。

她懇請政府與相關方面給予他們關注，盡速審批及發出大馬卡。