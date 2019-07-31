【港反修例示威】44人被控暴動罪 數百人法院外聲援









（香港31日訊）香港反修例示威者上周日在中上環一帶示威，與警方爆發衝突。警方共拘捕49人，其中44人被控暴動罪，另外一人則被控在公眾地方藏有攻擊性武器，今早於東區裁判法院提堂。眾被告暫毋須答辯，案件押後至9月25日再訊。各被告獲准以1000港元現金保釋，但要遵守多項條件，包括禁止離港和遵守宵禁令等。

案件提堂期間，有數百人在法院外聲援。人群占滿法院外的行人路，有人戴著口罩高喊“林鄭下台，釋放義士”、“光復香港，時代革命”，“沒有暴動、只有暴政”等口號。

這批被捕者遭起訴暴動罪的消息於昨晚傳出後，大批市民湧往葵涌警署外聲援，要求警方放人，警署外墻被噴上抗議及辱警字眼、有人投擲雞蛋、雨傘等雜物，警察被迫向示威者噴胡椒噴霧。立法會議員尹兆堅與警方理論時，一名警察手持長槍作狀驅趕示威者。警民對峙至凌晨1時許，示威者才陸續散去。

警員曾舉槍指向人群

另外，天水圍警署昨晚亦被大批示威者包圍，不滿警方處理一宗有關連儂牆的爭執，期間有人向人群投擲煙火，造成6人受傷，更釀及一輛私家車與一輛巴士相撞，一人受傷送院。

彭博社：解放軍集結邊界 白宮密切關注

反修例示威多次爆發警民衝突，北京會否派解放軍介入，備受關注。美國彭博社引述美國官員消息報導，多支中國解放軍編隊或武警在香港邊境集結，其性質及目的未明，白宮正密切關注。

美國國務卿蓬佩奧前天被問及，中國可能派出解放軍介入香港的示威活動時稱，華府期望中國做正確的事情，也希望香港的示威活動能夠維持和平。

中國國防部發言人日前批評部分激進示威者行為，觸碰一國兩制底線，又稱“在《駐軍法》的第3章第14條有明確規定”，這意味若港府認為有必要時，解放軍可出動協助維持社會治安。

涉52部門 逾千公僕挺805罷工

有網民擬下周一（8月5日）發起全港大罷工及7區同時集會，藉此向政府施壓，有公務員表示擬參與，另亦有逾千名公務員聯署呼籲政府回應市民訴求，並稱支持下周一的罷工及集會。

跨部門公務員昨晚發出以“本著良知，與民共行”為題的聲明，呼籲同事積極參與周五公務員集會，亦支持下周一罷工及集會，要求政府回應市民訴求。聲明重申，政府須盡快回應早前聯署信的訴求，立即就啟動修例以來的連番失誤成立獨立調查委員會，盡快就擴大行政長官及立法會選舉辦法的民意授權基礎，展開討論。至昨天經核實工作證明文件後的聯署人數達1138人，來自52個政府部門。

部門收風應變

有政府部門主管或高層向職員了解罷工意向，亦向工會“收風”，以研判罷工規模。