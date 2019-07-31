一週內第二次 朝再射2枚短程導彈

（首爾、平壤31日訊）朝鮮一週內第二度發射短程彈道導彈。韓國軍方說，今早5時06分及5時27分偵測到朝鮮從江原道元山市葛麻地區，向東北方向海域發射2枚短程彈道導彈，飛行高度約30公里，飛行約250公里。

韓國防長鄭景斗指，朝鮮今早發射的導彈，與上週發射的2枚新型短程導彈屬於不同型號，指朝鮮接連發射導彈，無助於緩解朝鮮半島緊張局勢，敦促朝方停止有關行為。

朝若挑釁 將被列為敵人

韓國軍方正密切注意情勢，並維持備戰狀態。鄭景斗說，朝鮮若對韓國挑釁和構成威脅，朝鮮政權和朝軍自然會被韓方歸類為“敵人”。這是鄭景斗去年9月就任防長以來，針對朝鮮發表的最強硬措辭。

鄭景斗還說，韓美的聯合軍演正照常進行。他指出，為實現朝鮮半島無核化與永久和平，部分聯演雖有調整，但今年以來仍實施了100多次規模不同的聯演。

美國官員亦確認，朝鮮發射短程彈道導彈；日本國防部指，導彈並無落入日本領海或專屬經濟海域，但防長岩屋毅對朝鮮試射導彈表示遺憾，指朝鮮違反聯合國安理會決議。

李勇浩缺席東南亞論壇

朝鮮不滿美韓即將在8月舉行聯合軍演，上周四曾發射兩枚新型短程彈道導彈。朝中社報導，最高領導人金正恩指導該新型戰術制導武器射擊。

朝鮮無核化談判在2月越南河內特金會破裂後，停滯不前，但在上月底即興舉行的第三次特金會上，雙方同意再展開無核化談判。外界原本預期美國國務卿蓬佩奧與朝鮮外長李勇浩本周到泰國曼谷出席東南亞安全論壇期間會面，但李勇浩後來取消出席論壇。