澳泳壇再爆醜聞 泳總讓健全選手裝殘疾 選手裝更殘疾 參賽





（墨爾本31日訊）澳洲游泳隊再爆醜聞，前殘奧運動員考克伯恩曝出猛料，她稱澳洲泳協曾讓殘疾運動員假裝殘得更嚴重，從而能與更弱對手的比賽並獲得優勢，甚至讓健全運動員裝殘疾參賽！

“作為團隊的前成員，我親眼目睹了（團隊）如何有意地進行失實陳述的。他們不僅接受了（作弊），甚至主動要求。”考克伯恩在為7News網站撰寫了一篇實名報道，指出澳洲游泳隊的運動員曾在比賽中故意歪曲殘疾程度以便與能力較弱的對手競爭。

在殘疾運動員正在為東京2020奧運會的分類測試中評估他們的殘疾等級時，考克伯恩描述了所謂的“虛假陳述”（misrepresentation）是如何發生。

她稱，澳洲泳協為了讓運動員們在傷殘等級分類測試中獲取更大優勢，會在分級測試之前對他們進行一些非人的虐待，以便他們能夠在2020年的殘奧會上佔據有利地位。

“在我的整個職業生涯中，我聽到過運動員提到他們在分類之前是如何被扔在雪地上的——這樣一來他們的肌肉和關節比平時要僵硬得多。他們在測試過程中還會被指導如何‘跛行’。”她也透露在測試前將運動員的四肢綁在一起，以限制靈活性、力量和精細的運動技能，或者將他們推到筋疲力盡的地步。

考克伯恩甚至說，有些運動員以前是健全人，還參加過比賽，但後來卻都以殘疾人的身份去參賽了。

曾參加過S8（自由泳、仰泳、蝶泳），SB8（蛙泳8級）和SM8殘疾分級的考克伯恩暗示教練也參與了這一醜聞事件，一些教練會指示運動員以特定的方式移動，以便他們被歸為某種殘疾，最常見的是腦癱。

據稱，一些教練訓練他們的運動員以模仿症狀的方式來移動，例如在游泳或用單腿踢腿時握緊拳頭。

澳殘奧委會否認指控

部分澳洲殘疾運動員也證實了此事，並稱是“很普遍”的實情，有些運動員不願意這樣做就主動退役了。運動員們不敢提出反對，擔心對自己的職業生涯帶來影響，也擔心會承擔相應的法律後果，最後只能默默接受或者退役。

澳洲殘奧委員會否認了考克伯恩的文章，其發言人說：“任何有關澳洲殘奧委員會容忍作弊、瞭解與分類有關的不當行為、或參與此類不端行為的指控，我們都將強烈反對並進行駁斥。”