衝火場救2女童 英勇保姆不治







（峇株巴轄31日訊）住家失火，幫人看顧小孩的保姆買早回餐回家後看到熊熊烈火，心裡卻心繫在家裡的小孩，救人心急下就拿起一條小毛巾蓋在頭上沖入火場救出2名僅2歲的女童，自已卻渾身被灼傷，送院急一天後不治身亡。

這名英勇救人保姆許得心（59歲），臉部、手腳、前胸及後背都有80％的灼傷，送院後在昨日凌晨5時左右不治喪命。

火患是於週一（29日）早上8時30左右，發生在峇株巴轄班卒花園。

死者的小兒子林瑞傑（31歲，婚禮攝影師）今日在靈堂受訪時表示，母親從火海中救出的兩名女童都是年僅2歲，其中一人是其妹妹的女兒。

“當時母親只是出門一會兒去買早餐，回來就發現家中客廳起火，而且火勢非常大，我趕回家後也嘗試沖入屋內，救出在房內睡覺的2名孩子，但卻被灼傷而不得不退出來。”

他說，其住家燒毀了大約70%，但心急如焚的母親，完全不顧自身安危，只是拿起一條小毛巾蓋在頭上，就立刻從大門沖入火場救人。

“我過後從後門處進入屋內，便見到母親全身灼傷，坐在地上無法走動，但人依然清醒，緊緊抱著2名小孩，我立刻在旁人協助下，先將小孩送出屋外，然後再將母親慢慢拖行救出火場。”

1女童腿灼傷無大礙

許得心救出的其中一名女童腿部也被火灼傷，但並無大礙，孩子的父親今日前來靈堂致祭時，也向家屬感謝死者救了其女兒的性命。

許得心任職保姆已有24年，生前共照顧3名孩子，除了上述2歲女孩，還有2名就讀幼兒園的小朋友，事發時並不在場。

所有小孩視如己出

林瑞傑回憶母親生前常說：“做保姆責任及壓力很大，別人信任你，才把小孩交給你”，所以母親將所有小孩都“視如己出”，像是自己的孩子一樣，而且照顧過的每個小朋友她都記得。

他說，以前每當小孩生病了，母親都會非常緊張，一直無微不至的照顧好孩子。

“這次母親不顧安危沖進火場救小孩時，因為被大火灼傷無法脫困，當我從後門進去救她時，她卻說先救小朋友出去，當她入院急救時，這是不忘提醒我們要照顧好小朋友。”

他透露，原本母親已打算要漸漸退休，過著含飴弄孫生活，不料卻突然發生這起悲劇。