李文材：更有效治療婦孺 大年設放射性核醫學部

（波德申31日訊）衛生部副部長李文材說，衛生部將會在雙溪大年癌症醫院增設放射性核醫學部門（Nuclear Medicine），提供婦女及孩童更有效的治療方式。

我國目前只有6所醫院設立相關部門，分別是在設立柔佛、檳城、雪隆及砂拉越的醫院。

他認為，放射性核醫學不僅能應用在治療癌症方面，同時也可以應用在其他身體部位的疾病上，包括腦部、腎部等，利用這項技術進行診斷及治療。

李文材是於今早在波德申Avillion度假村為“全國放射性核醫學研討會”主持開幕儀式後，在記者會上這樣指出。

他說，今年的醫學研討會將會專注在兒科及婦科方面，以便把這項技術提供給婦女及孩童，讓他們享受更完善的醫療服務。

他提到，衛生部屬下的放射性核醫學是於2006年成立，隨著核醫學成為了一種先進的醫學技術，因此我國也必須與時並進，提升國內的醫學水平。

未來5年增12新醫院

另一方面，李文才補充，政府也將會在未來5年內，在國內增設12家新的醫院，其中部分醫院已經開始興建，另一些則在計劃當中。

他說，所有醫院將會投入大筆資金，確保為人民提供完善及優質的醫療服務，預料這12所新的醫院，將會耗資40億至50億令吉。

放射性核醫學主任黃貞修說，雖然我國目前的放射性核醫學研究，主要是專注在腫瘤科，但隨著吉隆坡醫院已增設了婦科及兒科醫院，因此兒童腫瘤也會得到關注。

今日出席研討會吉隆坡醫院放射性核醫學主任扎麗娜及吉隆坡醫院兒科腫瘤學主任鄭國輝等。