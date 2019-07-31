女嬰週四緊急補心 缺7萬手術費







（大山腳31日訊）一個月半大女嬰心臟有孔及腫大，每每哭鬧上氣不接下氣險缺氧，明天（8月1日）必須進行緊急心臟手術，否則小生命隨時受到威脅。“補心”及修復其他缺陷的手術費高達7萬令吉，家人懇請大眾捐助，挽救她的小生命。

來自檳島的女嬰吳巧琳（6月13日出世），因心臟有10×11毫米的洞孔及心臟腫大，導致小心臟無法正常操作。醫生已經鑒定她適合及必須盡快進行手術，否則隨時危在旦夕。

鑒於家人無法負擔7萬令吉手術費，遂向大山腳瑤池金母慈善基金會求助，希望獲得社會大眾捐助。

該會主席蔡瑞豪今日發文告指出，該會經派員進行家訪、深入審查及到醫院了解情況後，議決接手這場救命行動。

他說，女嬰在政府醫院出世，在娘胎直到出世都沒有異常，一個月大到政府診所復診時才發現她心臟有雜聲，呼吸有哮喘跡象，並安排她於9月4日到檳城中央醫院檢查。

“距離到醫院檢查還有一段時間，加上女嬰一哭就哮喘，家人非常擔憂，所以7月22日帶她到小兒科診所檢查，報告顯示心臟有孔以及其他問題。”

他說，7月28日女嬰哭到上氣不接下氣，甚至一度出現無聲，家人趕緊帶她到醫院就醫。醫生緊急為她裝置輔助器，並鑒定女嬰屬於嚴重疾病，明日就要進行手術“補心”及修復其他缺陷。

女嬰父親吳明坤（36歲）售賣冰塊，月薪約2000至2500令吉，母親黃佩芬（36歲）家庭主婦。兩人育有5名女兒，年齡介於1個月半大至16歲。

家人經同意讓該會One Hope Charity，全權負責籌募女嬰的手術費，同時負責籌集來自四面八方的善款。任何疑問，可聯絡該會熱線016-4192 192或04-505 9800，抑或瀏覽臉書專頁One Hope Charity & Welfare Berhad - 大山腳瑤池金母慈善基金會。

有意捐款援助者，可把善款匯入以下戶口：One Hope Charity & Welfare Berhad大眾銀行戶頭號碼：3193433435，Swift Code：PBBEMYKL。匯款後，請把姓名、聯絡號碼、地址及匯款收據副本，電郵至[email protected]，以便該會開出收據。