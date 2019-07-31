林冠英將馬華改名貪污公會 魏家祥：意指華人貪污？

（吉隆坡31日訊）針對行動黨秘書長林冠英把馬華公會改名為馬來西亞貪污公會，馬華總會長拿督斯里魏家祥今日回應說，把馬華公會的“chinese ”改成“corruption”，如同把華人與貪污畫上等號之嫌。

他認為，林冠英作為有權有勢的部長，就應當以身作則，有貪污和有證據就向反貪會舉報，而不是道聽途說或捏造謊言，馬華從不畏懼。

“林冠英說成華人就等於貪污的等號，這是你要帶出的意思嗎？”

他今日在見證拉曼技職學院與IME貿易有限公司簽署諒解備忘錄後，針對財長林冠英的言論，如是反問。

他認為林冠英不應該泛指和污衊華人等於貪污，若要辱罵馬華大可直罵，不應該如此玷污華人的字眼，更不應該含血噴人和純粹只為了消減馬華這個政敵。

他表示對林冠英的父親林吉祥表明從政以來不曾說過首相馬哈迪貪污的言論不表驚訝，而林冠英則指華人等於貪污，真是有必父必有其子。

不過，他要提醒林吉祥父子，他們的公民權是靠當年的馬來亞華人公會爭取而來的，才有今天參政和公民的權力。

“我們不需要回報，但對這個政黨公平一點，直接就指誰貪污。”

針對馬華公會會否對林冠英採取法律行動問題，他說，時機到了，他自會宣佈。

魏家祥也封林冠英為“馬華事務部長“（HEMCA），如果林冠英持有馬華貪污的證據，應該去舉報，否則等同是包庇馬華，但他不認為林冠英如此好心。

他說，馬華作為反對黨根本無從抵擋，但對不對的事還是要反對和鬥爭。