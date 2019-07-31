洽售興業保險94.7% 興業銀行獲國行點頭

（吉隆坡31日訊）興業銀行(RHBBANK,1066,主板金融服務組)宣布，該銀行與東京海事亞洲私人有限公司，洽談出售興業保險的94.7%股權的事項，已獲國家銀行在7月29日公函的批準。

配合洽談出售旗下資產計劃，興業銀行股票今日9時起暫停交易，該銀行在7月29日(周一)收市掛5令吉44仙，比上周五的閉市價下跌21仙。

2016年8月的一篇報導指出，知情人士向《路透社》披露，東京海事控股公司進行獨家洽商，以收購興業銀行的普險業務子公司，其中包括達成一項協議，即透過興業銀行，在大馬分銷東京海事的保險產品。

當時消息指交易價值估計達5億美元，並且預測是東南亞市場、耗資最大的非人壽保險交易，買家出資的價碼，介於興業銀行普險業務子公司的賬面價值3至3.5倍。

據了解，興業銀行最初計劃以競售資產的方式，為其普險子公司物色買家。不過，該名知情人士透露，該銀行後來是與東京海事進行獨家洽商。

與此同時，在向大馬交易所報備時，興業銀行表示，向大馬交易所提出暫停交易申請，並已獲得批準。

該銀行的文告指出：“暫停交易申請是在主板上市條例第3.1(b)第2條文下提出，以待重要事項的宣布。”

另外，興業銀行的文告指出，在2013年金融服務法令，相關方面在進行任何有關資產脫售計劃之前，必須尋求財政部批準、包括聽取國家銀行的建議，在履行脫售資產協議時，需對有關脫售計劃發表詳細報告。