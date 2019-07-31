印尼多省林火晉緊急狀態 近萬人投入滅火

（雅加達31日訊）印尼幾個盛產棕油和橡膠的省份共發現84個林火熱點，隨即宣布進入緊急狀態。當局已調派數千名消防員和緊急應變小組前去滅火，要防止4年前煙霾籠罩東南亞鄰國的災害重演。

因林火增多而宣布進入緊急狀態的省份，包括廖內、南蘇門答臘、西加里曼丹、南加里曼丹和中加里曼丹。本季已有超過9000人加入滅火大隊，他們來自印尼國家減災署、軍隊、警察部隊、環保組織及私人企業。

廖內省最嚴重

減災署昨天發布文告說，棕油主要產區廖內省今年的林火情況最嚴重，被燒毀的土地面積約2.8萬公頃。截至周一，廖內省探測到的火點多達27個、占碑26個、中加里曼丹14個、西加里曼丹12個、南蘇門答臘5個。減災署出動了33架直升機到廖內、南蘇門答臘、西加里曼丹和中加里曼丹，在空中灑水滅火。

印尼人力資源發展與文化統籌部說，今年的幹旱季節漫長且異常幹燥，估計受影響的土地面積約1180萬公頃，多達4850萬人的生計受到威脅。預料旱季將持續至10月，8月和9月之間旱情料進入高峰期。

廖內省最靠近新加坡，印尼氣象局說，該省8月的風勢一般上是吹往東北方向，即吹向新加坡和西馬半島。

2015年9月，蘇門答臘受厄爾尼諾現象影響，旱情惡化，林火引發的煙霾曾飄到新加坡、大馬和泰國，霾害持續長達一個月。