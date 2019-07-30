防長返母校憶當年 校長曾預言從政





（大山脚30日讯）国防部长莫哈末沙布的中学校长，早在1971年已预言，这名擅于辩论的学生，有一天会成为一名政治人物。

末沙布今日回到他就读的大山脚国中，与同窗同学及老师们共聚时，在台上重提了这段往事。

他提及中五那年，在校参与演讲时，很多同学都以游记为演讲题目，唯有他选择了与众不同的政治题材。 “我当时演讲的题目是美国与中国的‘乒乓外交’，当时美中两国尚未建交。时任校长旺耶也说，我将来会成为一名政治人物。” 1982年大选，末沙布参与竞选，该名校长便是提名中心的选举官之一。

他还记得在竞选当儿，这位前校长拍了拍他的肩膀说：“当初我说你会是一名政治人物，果然没错。” 今日，共有120名旧同学及老师回来和末沙布叙旧，在同学眼里，末沙布是个好玩的同伴。末沙布于1971年毕业于大山脚国中。 他呼吁学生们不论在求学或做任何事都要有自信，并相信自己的选择，不管在任何领域都要全力以赴。

“我曾被逮捕也坐过牢，但这是斗争的必经之路。我庆幸自己有一个耐心的太太，在我入狱时担起整头家。” 末沙布的太太诺玛今日也在场。

末沙布为该校网页主持推展礼拨款1万5000令吉回馈母校。大山脚国会议员沈志强也有致词，在场者有武拉必州议员王丽丽及大山脚国中校长珊西雅。 询及土耳其之行，他说，土耳其准备在军事工业上与我国合作，而我国目前要建立军事工业，土耳其在军事工业非常先进，可合作的领域包括军事运输。

询及他是否会捍卫诚信党的党主席一职，他回应说，他尚未决定，目前还言之过早。此外，如果有新的线索，军方会再次投入搜寻在霹雳岛失踪的2名军人。