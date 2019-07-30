【國家元首登基】座位從貴賓席移到後排 納吉缺席典禮







（八打靈再也30日訊）由於座位從貴賓席改為後排，前首相拿督斯里納吉因此沒有出席今日在國家皇宮舉行的第16任國家元首蘇丹阿都拉陛下的登基大典。

納吉的一名官員向網絡媒體《今日自由大馬》證實，納吉確實是因為座位被更換而沒有出席登基典禮。

“納吉知道這件事後沒有出席，請等待納吉的回應。”

另外，網民阿都拉欣在臉書貼文，指國家皇宮禮儀官原安排納吉坐在前排第10個座位，與第6個座位的首相敦馬哈迪相近，但納吉較後卻被改坐在後排，與彭亨酋長同排。

“只因為A不想要看到B的臉，就試圖在登基典禮上改變名人的位子，顯示出不尊重與傲慢。”

與此同時，具爭議性的親巫統部落客拉惹柏特拉則發文，聲稱是首相署官員指示皇宮更換座位，否則敦馬哈迪將不出席登基典禮。

“從前排第六個位子起應為馬哈迪和妻子茜蒂哈斯瑪、副首相拿督斯里旺阿茲莎和丈夫拿督斯里安華，以及前首相拿督斯里納吉和妻子拿汀斯里羅斯瑪。”

他聲稱，根據消息，一名皇室成員於夜間檢查時，發現納吉的座位被人移到後排。

“皇宮方面對此感到相當不高興，並重新調回原本座位，直到首相署官員於早上7時進來，要求納吉的座位後移至與彭亨酋長同排。”

“納吉必須於早上8時30分抵達國家皇宮，時間太短了。”

拉惹柏特拉引述消息，指首相署官員威脅若不更換座位，馬哈迪便將缺席這場登基大典。

對此，首相署一名官員做出駁斥，強調傳言不屬實，因首相署不曾介入座位，“所有部分都是根據儀式與禮儀。”