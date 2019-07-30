面試趁機非禮3女子 65歲拿督被捕

（怡保30日訊）一名擁有拿督頭銜的65歲馬來男子被指在其公司面試新人期間，一連非禮3名前來應徵的20歲馬來女子，其中一名受害者更被男子從後擁抱，且對方下體觸碰到受害者的後方，警方已逮捕這名男子調查。

怡保副警區主任馬祖基警監今日發文告，證實了崑崙喇叭警局昨晚（29日）9時09分接獲了受害者的投報，男嫌犯在錄取了口供之後，被警方允許口頭保釋出外。

他說，上述非禮事件於昨日早上起，在怡保務邊路美丹務邊霹靂發展機構(PKNP)大廈一公司發生，案件在刑事法典354（非禮）條文下展開調查。

根據其中一名報案的受害者的口供，她於中午12時30分到男嫌犯的公司應徵文員一職，男嫌犯在面試期間並沒有詢問受害者有關工作的事情，而且還拍下她的照片，並利用更多的事件來談論對方的私事。

警方表示，嫌犯試圖與受害者握手，但受害者認為不妥而予以拒絕。在面試結束後，嫌犯直接拉著受害者來握手，還握住她的肩膀，更試圖擁抱她及要親吻她的臉頰，但受害者避開並迅速離開現場。

馬祖基指出，警方陸續向三名受害者錄取了口供，除了報案的第一個受害者，另一名早上7時45分前往面試的受害者也被嫌犯握手及從後擁抱，還親了她的頸項。

而第三名受害者則是最“吃虧”的，她於下午4時30分前往面試，被嫌犯握手之餘，還被摸大腿、從後擁抱至嫌犯下體觸碰到她的後部、還親吻了脖子、前額及手腕。

上述三起非禮事件都是在同一間公司的一間辦公室進行，只是時間不同。崑崙喇叭警方昨晚直接逮捕了嫌犯及向他錄取口供，對方否認一切指控。警方也向一名證人，即嫌犯的兒子錄取口供，但對方指事發時不在同一間辦公室，所以不知情。