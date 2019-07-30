废料或无需运回澳 莱纳执照料获更新

（八打灵再也30日讯）新加坡《海峡时报》声称，希望联盟政府或会取消要求莱纳公司把稀土废料运回澳洲作为更新执照的条件。

这篇引述政府消息的报道指出，内阁经对莱纳在国内兴建永久储存槽（PDF）的可行性进行讨论，并将于8月在莱纳现有执照到期前公布。

报导指出，莱纳需要投入5000万美元（2亿零600万令吉）兴建永久储存槽的安全抵押金作为这项计划的资金，同时也视莱纳所物色的地点以及能否获得批准而定。

9月无法运出45万公吨废料

莱纳至今仍坚持无法于9月运出45万公吨的水沥滤净化固体废料（WLP），但献议兴建永久储存槽。

能源科艺环境部于去年的行政检讨报告中，建议莱纳兴建永久储存槽，而莱纳也同意如此做。

在这之前，能源科艺环境部长杨美盈坚持莱纳在申请更新执照，必须把废料运回澳洲。

今年5月，首相敦马哈迪表示莱纳可以继续运作，但杨美盈较后澄清，指马哈迪言论是表示莱纳必须把废料运回澳洲，不过，澳洲当局则表示拒绝让任何莱纳废料运入该国。

针对莱纳更新执照的申请，能源科艺环境部副部长依斯纳莱莎于7月9日在国会说，还需要更多看法才能做出决定。

88个非政府组织于7月21日提呈请愿书，要求政府终止莱纳的营运执照，同时批评政府亲莱纳。

希盟在第14届大选前通过反对莱纳而获得人民的支持，民主行动党候选人黄德更因此险胜时任马华总会长拿督斯里廖中莱，当选文冬区国会议员。

不过，希盟在执政后对莱纳的立场转向温和，企业发展部长拿督斯里礼端尤索夫更力挺 莱纳，指稀土产业价值1000亿令吉，而水务、土地及天然资源部则为莱纳物色其他可以继续运作与发展的地点。