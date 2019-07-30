8間更新執照3處理中 洗腎中心分院恢復運作





（芙蓉30日訊）森華醫療中心（NSCMH）理事會主席拿督李典和宣布，該院接管的11間愛心洗腎中心分院，其中8間已更新營業執照，另3間正在更新中，各院可恢復運作。

今早，森華醫療中心理事會與11間分院的負責人或代表進行對話會，讓他們提出各分院所面對的問題，並共商對策。

李典和過後在記者會指出，森愛心洗腎中心暨愛心專科醫院被吊銷執照風波發生後，森華醫療中心為了病人著想而於6月11日宣布接管愛心洗腎中心11間分院，並辦理更新執照手續。

這11間分院分佈在森州（馬口、瓜拉庇勞、蘆骨、文丁、晏鬥）、雪州（雪邦、史里肯邦安）、吉隆坡（士布爹）、柔佛（金馬士、永平）及沙巴（鬥湖）。

“目前，其中8間分院的執照已獲得更新，另外3間的更新程序正在進行中，分別為金馬士、永平和鬥湖分院。這些分院持有獨立執照，因此期限也不同，有的已經逾期，有的則還沒。”

無論如何，他強調，11間分院皆可恢復運作，一切準備就緒，病人們可放心繼續前往相關分院接受洗腎治療。

“加上森華醫療中心，目前我們共有12間洗腎中心、具備138部洗腎器材和117名職員，為480名病人提供服務，若還有更大的需求量，我們也有信心和能力應付。”

20萬補貼12洗腎中心

他說，11間分院將會易名為“森華醫療中心洗腎護理（NSCMH Dialysis Care）XX分院”（XX為地點）。目前，該院需撥出大約20萬令吉補貼共12間洗腎中心。

另外，他指出，對於經濟能力不足的病人，該院會替他們尋求贊助及政府援助，或由院方基金提供津貼，確保沒人因為無力承擔醫藥費而被拘於門外。、

今早出席對話會者包括森華醫療中心理事會副主席拿督韓春錦、財政拿督陳川正、副財政張錦祥、首席執行員拿督達華等。