第16任國家元首登基 陛下告誡不要玩火

















（吉隆坡30日讯）国家元首苏丹阿都拉陛下告诫各造，勿挑起破坏国家和谐的课题及煽风点火。

陛下强调，团结与和谐是国家富强的支柱。

“玩火自焚，甚至会延烧整个村庄。”

苏丹阿都拉陛下在国家皇宫举行的登基大典上发表御词时强调，国家元首体制不仅仅是象征，而是奉行民主立宪制的马来西亚的重要体制。

“这个体制是团结的基石，启发爱国情操。这是每个子民世代相传之魂，能体现精忠爱国精神。”

以民为主尊老爱幼

陛下致力于促进多元种族和宗教的团结与包容态度。

“朕会以民为主；尊老爱幼。朕会以谦卑之心实践这一切。谦虚不会使到人失去其崇高的身份。”

陛下也赞赏政府成立人民和谐咨询理事会以巩固团结的举措。

苏丹阿都拉提到彭亨先王苏丹阿末沙于1980年7月10日就任第七任国家元首，命中注定陛下今天与父王于39年前一样在同一个地方加冕。

陛下忆起果断、开明且高瞻远瞩的先王。

“先王爱民如子，总是以民为主。”

陛下也要求在场来宾祈祷先王安息。

苏丹阿都拉指出，敦马哈迪现在是第七任首相，同时也是先王在位时期的第四任首相，应了“英雄不老不朽”这句话。

陛下希望能像先王一样，与首相取得共识，合作无间，确保国泰民安。

陛下也深信，拥有丰富治国经验的马哈迪所领导的希望联盟政府，能克服一切挑战与障碍，引领国家迈向成功。

陛下欢迎政府重新调整发展计划、巩固国家财政、提升行政效率、打击贪污，以及维护法治的努力。

“朕祝贺政府高瞻远瞩，推出新经济宏愿，取名为‘2030年共享繁荣愿景’。”

“朕也希望政府注重消除贫穷。必须立即解决贫穷世代循环问题，因为这会影响迈向先进国发展议程的进程。”

陛下感谢汶莱苏丹哈桑纳博尔基亚与苏丹后莎丽哈出席观礼，并形容这体现与汶莱的友好邦交。

陛下也感谢阿布扎比王储兼阿联酋武装部队副最高指挥官赛莫哈末扎耶德到来观礼。

“朕与赛莫哈末扎耶德殿下相识已久，我们曾一起在英国桑德赫斯特军事学院和牛津接受训练，拥有亲朋好友的美好回忆。”

陛下也感谢国内外宾客前来观礼。

陛下欣然接受首相在登基大典上代表政府、公务员、保安部队和全民宣誓效忠。

吾皇萬歲 第16任國家元首登基

第16任国家元首苏丹阿都拉陛下登基大典，今日根据统治者传统仪式在国家皇宫庄严隆重地举行。

今日恰巧也是陛下的60岁生日。

60岁生日登基意义深长

登基大典于上午10时45分开始，苏丹阿都拉陛下与元首后东姑阿兹莎阿米娜进入国家皇宫东翼大殿。

武装部队乐队和登嘉楼皇家管弦乐队吹奏元首起驾音乐，皇宫侍卫长拿督巴杜卡马哈拉惹里拉阿祖安带领武官携带象征皇家权柄的世俗权杖（Cogan Alam）、宗教权杖（Cogan Agama）及王室御用器具进场。

苏丹阿都拉陛下伉俪身穿正式礼服登场，吸引全场观礼贵宾的注目。

登基大典也由国营电视台直播，让全民能见证历史一刻。

除了各州统治者，出席观礼者包括外国王室贵宾，分别有阿布扎比王储兼阿联酋武装部队副最高指挥官赛莫哈末扎耶德、汶莱苏丹哈桑纳博尔基亚与苏丹后莎丽哈。

各州统治者代表、州议会议长、正副首相、内阁成员、外交使节和政府高级官员也有出席观礼。

皇宫侍卫长接着寻求陛下御准携带可兰经、马来剑、诏书与宣誓书进场。

皇宫侍卫长呈上象征伊斯兰官方宗教地位的可兰经，陛下亲吻可兰经后将之置放在元首御座前。

接着是首相敦马哈迪宣读诏书，皇宫侍卫长呈上马来剑，陛下亲吻象征国家元首权力的马来剑后，置放在御座前。

国家元首宣誓会秉持公正与和平原则依循《联邦宪法》与法律治国、维护伊斯兰地位。

乐队吹奏元首登基乐曲，接着皇宫侍卫长带领全场高呼“吾王万岁”3次。

国歌再次奏起，同时鸣放21响礼炮。

首相马哈迪接着觐见国家元首，代表政府和全民发表贺词及宣誓效忠。

国家元首发表御词，接着由国家皇宫宗教官拿督阿都阿兹带领进行祈福仪式。

皇宫侍卫长宣布礼成，乐队奏起元首摆驾乐曲，陛下伉俪在侍卫长、王宫总管和武官的簇拥下离场。

苏丹阿都拉陛下宣誓并签署宣誓书，就任第16任国家元首，接替于1月6日辞职的苏丹莫哈末五世陛下。

首相：希盟擬策核心 人民共同繁榮國家先進

首相敦马哈迪说，人民共同繁荣是希望联盟政府制订计划与政策时的核心，以让马来西亚成为先进、有尊严与独立的国家。

他说，虽然希盟执政约一年，不过，在继承前朝政府财务情况下，希盟政府在许多事项上展现高度承诺与成果。

他于今日在第16任国家元首苏丹阿都拉陛下登基大典上，代表政府和全民发表贺词及宣誓效忠时说：“臣子将持续确保陛下的政府机制不会袖手旁观，以及确保陛下满意政府成就。”

“臣子将加倍努力，恢复马来西亚为亚洲重要经济中心的地位。”

马哈迪代表全民恭贺元首后东姑阿兹莎阿米娜，以及感谢1月6日辞职的前任国家元首苏丹莫哈末五世陛下。

此外，马哈迪说，我国经济仍持续发展，政府也执行重建国家的措施，以让我国持续进步。

有能力应对经济动荡

他指出，虽然目前世界经济不稳定且发生地缘政治动荡，但政府的努力让人民相信，马来西亚有能力应对这些挑战，从而降低其影响。

他说，如果人民仍生活困苦且遭边缘化，国家发展并没有意义，因此政府将致力落实提高人民生活福祉的计划。

“这包括降低生活成本、提高购买力，以及消除阶级、族群与地区收入差距。”

马哈迪说，我国需要各造合作，以全面应对物价及生活成本提高的状况。

他指出，希盟政府于今年5月配合执政一周年推出的“2030年共享繁荣愿景”，旨在确保全民更公平地共享经济与国家发展成果。

“共享繁荣是为了达到数个主要目标，包括应对人民收入与财富差距的问题。”

马哈迪说，效率、透明度、行政与廉正依然是政府的重要议程，以确保行政机制效率在全球化、资讯创新及工业革命4.0时代中仍保持在前沿。

他说，政府将继续提高行政、廉正与消除贪污，包括对付涉及贪污和滥权者。

“陛下，政府将确保没有人凌驾在法律致伤，政府也继续加强以透明原则作为制衡机制。”

“这些措施证明陛下的政府严正应对长久以来影响人民福祉，以及破坏我国国际形象的问题。”

马哈迪强调，政府关注提升人民团结，并已成立人民和谐协商理事会，该理事会向政府提出社会团结与福利课题等相关建议

阿布扎比王儲出席登基典禮

（雪邦30日讯）阿布扎比王储赛莫哈末扎耶德于今日早上抵达吉隆坡，以出席国家元首苏丹阿都拉的登基典礼。

赛莫哈末扎耶德于早上8时46分步入吉隆坡国际机场大红花贵宾厅时，受到外交部长拿督赛富丁的迎接。

王储殿下是受邀出席观礼的海外王室之一，而汶莱苏丹哈桑纳博尔基亚则于昨天抵达。

赛莫哈末扎耶德于今晚返回阿布扎比前，下午会到布城首相办公室与首相敦马哈迪会面。

皇家閱兵儀式 107軍人向元首敬禮

配合第16任国家元首登基大典，国家皇宫广场于今日举行了皇家阅兵仪式。

这项由国防卫队参与的阅兵式，象征国防部队对部队最高统帅国家元首效忠。

在首相敦马哈迪、副首相拿督斯里旺阿兹莎、首相署部长兼首元登基礼特委会主席拿督斯里慕加希的陪同下，国家元首苏丹阿都拉陛下与元首后东姑阿兹莎阿米娜出席了阅兵仪式。

在仪式上，皇家马来军团第一军营107名军人向国家元首敬礼；皇家马来军团铜乐队则演奏国歌及升起元首旗。

苏丹阿都拉陛下跟著检阅由阿都哈菲兹少校为首的皇家马来军团第一军营4名军官和103名军人组成的仪仗队。

国家元首伉俪在阅兵仪式结果后进入国家皇宫大殿，准备进行登基大典。

元首自認不是浪漫主義者 偶爾呼喚元首后“Sayang”

国家元首苏丹阿都拉说，他不是浪漫主义者，但却偶尔会呼唤元首后“Sayang”。

陛下配合第16任国家元首登基于早前接受《星报》的访问时坦言，虽然不是浪漫主义者，但会根据情况变得浪漫。

“如果说爱及和喜欢，是的，我有自己的方式与风格，就像世界上其他人一样。”

说到浪漫，东姑阿都拉说，宝莱坞爱情片《Sangam》是他第一次重复看的电影是，“若没记错，应该重看了4、5、6次。”

“如果我承认看了这部电影超过4次，这算浪漫吗？”

赞元首后有一手好厨艺

对元首后东姑阿兹莎阿米娜的厨艺时，陛下可是赞不绝口，同时也对自己无法掌握烹饪这块领域感到遗憾。

陛下说，他每次观赏电视的烹饪频道时，总忍不住想要开始煮食，很遗憾并没有成果。

“她（元首后）有这方面的专长，对烹饪充满热情。我无需等待，她短时间就可以完成所有菜肴，很不可思议。”

在维系家庭感情方面，陛下强调受对家庭的重要性，并希望自己与家庭成员的相处模式成为子民的榜样。

“我也将竭尽所能成为所有子民的父亲或兄弟，而元首后则是母亲或姐妹。”

除了希望向子民传递正面的价值观，陛下不忘劝谕子民：“请不要在用餐时使用手机……。”

陛下说，他不论多忙碌，都会抽空陪伴子女和家人，“我理解大家都有忙碌的时候。我一旦有空闲的时间，就会告诉孩子，‘我们一起吃去用餐吧’或‘一起去健身吧’”。

“我们的家庭规矩是在餐桌上，用餐时禁用手机。”

劝谕用餐时勿用手机

陛下认为，这规矩适用在所有家庭，至少在用餐时刻互动不应该看手机或接电话。

询及对体育运动的兴趣及喜爱程度时，陛下笑著说：“我性格内向，但参与体育运动，尤其是足球，却让我成了健谈的人。”

针对足球，陛下说：“这是我真诚的意见……对我而言，我们无需瞄准太遥不可及的梦想，我们应先专注在东盟及亚洲地区，若取得成功，我们将获得邻国的尊重。”

陛下的脚踝及膝盖有年轻时踢球留下的旧患，以致不得停止自己喜欢的马球、足球及壁球运动，以保持身体健康履行国家元首的职责。

“这让我烦恼，或许我应试试其他运动类，比如钓鱼，有何不可呢。”

除了本地美食，陛下也会吃西方快餐，尤其喜欢汉堡及肯德基，“但我通常喝白开水，不喜欢汽水和甜味饮料，希望我的子民也可以减少购买甜饮。”

負笈英國學會謙遜 彭攝政王：非爲顯示更有優勢

彭亨州摄政王东姑哈山纳殿下说，他和兄弟姐妹被父王送到英国求学，是为了让他们学会谦逊，而不是为了显示他们比国人更有优势。

他说，父王不允许他和兄弟姐妹骄傲自大，并要他们学会谦虚。

他也坦言 ，在英国的留学经验教会他们如何独立自主如一般普通人。

东姑哈山纳配合第16任国家元首阿都拉陛下登基而接受马新社及《Kosmo》联访时说，当他于1月被册立为州摄政王时，父王曾提醒他：“就如稻草一样，长得越重，（根茎）就会弯得越低，不可忘记自己的初心。”

被提醒勿忘初心

“父王、母后经常提醒我们，不论来自哪里的人民，都要对他们有礼貌，我们不能骄傲。”

“我们必须这样做，因为我们都是上苍所创造的。”

苏丹阿都拉陛下的2名王子和一名公主，即东姑阿米尔纳西尔、东姑阿末依斯干达和东姑依丽莎阿米拉，也接受联访。

东姑哈山纳表示，尽管他是父王和母后在结婚10年后，期待已久好不容易才诞下的长男，但却没有让他娇生惯养，反而从小教导他独立自主，学会亲近其他兄弟姐妹。

“我在10岁时就被送到英国考尔迪克特小学（Caldicott Preparatory School）寄宿，只有在学校假期才能与父王母后在一起。”

他说，当他和其他兄弟姐妹回到马来西亚时，就会陪伴父王出席官方活动，以及到乡村社区体察民情。

他忆述，父王母后在年幼的他一人被送往英国时，曾忍不住落泪。

“他们在我离开时哭了，我不想看到他们哭，我告诉父王说‘别哭了’，他们反而哭得更凶。”

东姑哈山纳说，他在留学期间隐藏自己的王子身份，并使用“Shah”的名字，可是，他的身分最终还是在英国桑德赫斯特皇家军事学院接受军事训练后曝光，在网上可搜寻他的名字。

他也不讳言，严格及纪律的军训有助于他建立个人特性。

询及父王和母后究竟谁更严厉时，东姑哈山纳笑言，母后东姑阿兹莎阿米娜是家中的“黑脸”。

“母后通常是信使，若父王有训诫，都是通过母后传达。父王不喜欢在孩子面前当严父，所以严厉管教我们的通常是母后。”

东姑哈山纳在访问时从口袋掏出手帕说，“就像这手帕，母后经常责备我不带手帕，因此经常在我出门前提醒我。”

对接替父王履行亨州苏丹的职责，东姑哈山纳说，在已故彭亨州第五任苏丹阿末沙殿下的指导下，他有信心能有很好履行委托的责任。

“我经常陪他（苏丹阿末沙殿下）巡视火灾现场，为人民服务，已成为我的习惯。”

“……这是一个遗志（苏丹与人民不可分割），现在由我继承下来，未来也由我的子子孙孙继续传承下去。”