【法甲聯賽】警方罪證不足終止調查 內馬爾性侵案被撤銷

（聖保羅30日訊）紛紛揚揚鬧了許久的內馬爾涉嫌性侵一案，終於有了官方的結果。巴西聖保羅檢察總長於當地時間週二凌晨表示，由於證據不足，警方撤銷了對內馬爾的性侵指控，這也意味著內馬爾無須負上任何刑事責任！

檢察總長辦公室發言人告訴法新社，警方的決定週三將送交（調查報告）檢察官，檢方將有15天能評估此案。接著將由法官作出最終裁決。內馬爾的發言人表示，他無法對警方的決定做出評論。

今年五月份時，一位名叫娜吉拉（Najila Trindade）的巴西女性聲稱自己遭到內馬爾的性侵，巴西警方很快開啟了調查。

內馬爾與娜吉拉的性行為發生在巴黎一家酒店中，娜吉拉聲稱自己遭到內馬爾的性侵，內馬爾則發佈兩人3-5月份的聊天記錄，其中有娜吉拉主動發來的裸照。內馬爾方面一直堅稱，娜吉拉是在陷害巴西邊鋒。

娜吉拉無法提供任何證據

在進行調查時，聖保羅警方苦於證據不足。警方要求得到巴黎酒店的監控錄像，但一直沒能如願。警方要求得到娜吉拉的私人醫療記錄，但娜吉拉同樣始終沒有提交。

娜吉拉曾宣稱自己手機和平板電腦中，有內馬爾性侵證據。但她無法提交證據，她先是宣稱手機丟了，然後又宣稱家中遭竊平板電腦被偷走。娜吉拉甚至宣稱巴西警方是內馬爾的保護傘，她因此遭到警方起訴。

對於各項指控，內馬爾嘗試為自己辯護，他更在6月2日在Instagram公佈一支7分鐘影片，影片中附上他與娜吉拉在WhatsApp通訊內容的截圖，由於並未事先徵得娜吉拉同意，這可能違反巴西法律。

斥內少沒受到應有懲罰 娜吉拉不滿調查結果

內馬爾性侵案被撤銷後，女主角娜吉拉也在第一時間對此結果表示遺憾，並指巴西球星沒有因為他犯下的事而受到懲罰。

娜吉拉的代表律師表示，他的代理人對此表示很失望，他稱娜吉拉的反應是：“他做了那樣的事，但是沒有因為他所作的而受到懲罰。”

而巴西UOL體育在進行進一步的詢問時，這名律師表示相信警方的調查結果，但是未來將會在聖保羅舉行新聞發佈會，發表納吉拉方面對此項調查結果的意見。