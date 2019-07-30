【意甲聯賽】獲馬卡報頒傳奇獎 C羅稱還想拿金球

（馬德里30日訊）葡萄牙球星C羅納多於西班牙當地時間週一出現在了馬德里，在領取了“馬卡傳奇獎”時，C羅毫不掩飾自己想領取個人第六座金球獎，指自己過去一年收穫三大冠軍，擁有足夠資格競爭！

“馬卡傳奇獎”是由西班牙權威媒體《馬卡報》創立的獎項，不定期頒發給對體育做出重大貢獻的體壇人物，此前馬拉多納、比利、勞爾、馬爾蒂尼、梅西等人都曾經獲得該獎項，也包括費德勒、博爾特等其他領域的運動員，今年終於輪到了C羅。

與佛爺一抱泯恩仇？

在C羅領獎時，皇馬主席弗洛倫蒂諾為其頒獎，兩人還笑著進行了擁抱。在C羅離開皇馬之後，這還是這兩人第一次在正式場合互動。C羅之所以離開皇馬，很大程度上源於弗洛倫蒂諾。在C羅離隊之後，皇馬也開始推行“去C羅化”。不過在這次頒獎典禮上，兩人至少仍然保持著互相尊重的態度。

在頒獎典禮上，C羅接受了5名少年的現場提問。身穿皇馬球衣的豪爾赫告訴C羅：“你離開皇馬讓我很難過。”C羅與其擊掌，並笑著說“我也是”。葡萄牙人隨後談到馬德里：“我經常回馬德里，這座城市對我有著巨大影響。不僅僅是足球方面，也體現在個人方面，我在這裡開了健身房、酒店和植發中心。很顯然，皇馬對我的生活有著重大影響。”

C羅隨後談到金球獎：“我希望自己能第六次獲獎，在離開皇馬之後，我的職業生涯仍然很順利。這可不容易，因為我在皇馬已經踢了9年，而且離開時已經33歲了。上賽季我拿到了意甲、意超杯和歐洲國家聯賽冠軍，無論是個人還是團隊層面，這都是我的最佳賽季之一。”

更想念皇馬還是曼聯？C羅選擇前者：“我都很想念，但我在皇馬時間更久。我的孩子們在這裡長大，我也是在這裡遇到女友喬治娜的。總而言之，我想念馬德里。”

竭盡全力助祖雲捧歐冠

最看重哪個冠軍？C羅選擇歐洲杯：“每個冠軍都很重要，但最重要的是歐洲杯。與在球會奪冠不同，在贏得歐洲杯時，感情更加強烈。能和同胞們一起奪冠，真的非常特殊。”

下賽季能否舉起歐冠獎盃？C羅作答：“我們會竭盡全力，雖然這很難，因為所有球隊都想要奪冠。只有一個球隊能成為贏家，我希望是祖雲。”

C羅違約不出場 祖雲最高賠280萬

（首爾30日訊）韓國《MBC電視台》週一報導指出，在祖雲杜斯與主辦方《The Festa》公司簽訂的合同中，的確有著“C羅沒傷病就需要出場至少45分鐘”的特別條款，單方面違約需要賠償7億至8億韓元（約245萬至280萬令吉）。

《MBC電視台》從《The Festa》拿到了贊助合同的複印件中列明，祖雲會在此次韓國行期間入賬35億韓元（約1230萬令吉），而C羅不出場的違約金為7億至8億韓元。條款中寫道：除非在熱身過程或比賽中出現傷病，否則C羅必須出場比賽至少45分鐘。

MBC電視台指出，祖雲本周內將派官員飛赴韓國，就C羅事件進行公開道歉。

而更多“劣跡”也隨著事件發酵被挖出，《The Festa》的代表指出：“在下半場開場時，我看到C羅沒有出場。我立刻跑到C羅那裡，我說了十分或者二十分鐘。但C羅不想上場，我實在沒辦法。”

要求出場10至20分鐘被拒

《朝鮮體育》則指出，祖雲還在賽前提出過一個過分的要求。考慮到要在賽後直接飛回都靈，祖雲曾要求主辦方將比賽上下半場時間從45分鐘改為40分鐘，中場休息時間則從15分鐘縮短為10分鐘。

在被拒絕之後，祖雲一度威脅“要在支付違約金後罷賽”，雙方經過交涉後，祖雲最終還是完成了這場比賽，但最後卻發生了C羅不出場事故。