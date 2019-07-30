【港反修例示威】 揚言癱瘓整個香港 發動805三罷 7區同時集會









（香港30日訊）已持續2個月的香港反修例示威愈演愈烈，港府對於市民的五大訴求一直不回應，有網民在社交平臺發起“8.5全港三大罷、七區集會”的行動，呼籲港人全面罷工、罷課、罷市，並在全港七區包括沙田、荃灣、屯門、黃大仙、大埔、旺角及金鐘同時集會，促政府正視訴求。

多個組織亦部署下一步行動，香港民間人權陣線（民陣）正著手籌備可行的升級行動方式；職工盟日內會與屬會召開緊急會議，商討如何配合民間發起的罷工行動；香港眾志強調，8月必須將“和理非”（和平、理性、非暴力）行動升級。

促政府回應5訴求

有網民向全港市民發公開信，號召港人8月5日大罷工。公開信指由6月9日至今，全港氣氛凝重而壓抑，一場又一場的連署、遊行、集會，非但沒令政府正視當前問題，7月21日發生的元朗暴力襲擊事件更顯示政府無力保護市民。民間提出的五大訴求，政府置若罔聞，但幾十名年輕人及其他示威者卻已犧牲了他們的大好前途，被拘捕及被起訴。

公開信指希望罷工由運輸界人士發起，再到公務員、資訊科技行業、公共行業、飲食行業、金融機構及自僱人士，目的是讓香港經濟癱瘓，讓政府回應民意。有關行動已成立文宣組，由學生及打工仔組成，他們第一階段會先向全體港鐵車長及巴士車長發信，亦會與職工盟代表聯絡，稍後正式向工會發信，希望支持罷工。

至於七區集會行動，文宣組指，已向部份泛民議員提出，希望民陣代為申請不反對通知書，目前態度正面，強調集會為和平理性非暴力，有信心能獲取不反對通知書。

這次行動同時呼籲提供緊急服務的人員8月5日按章工作。上周連續發動連署、公開信及集會的醫療界別正醞釀響應。據悉，一批專職醫療人員初步決定率先在周五下午遊行及集會，料數以百計同業在不影響緊急服務前提下參與。

至於下周一醫護人員能否罷工，據悉因臨床工作緊張，難以按章工作或罷工，故暫時未有工業行動計劃，但是會密切關注事態發展。

再發起不合作運動 港鐵服務一度受阻

再有網民發起港鐵不合作運動，在調景嶺站月台觀塘線往黃埔方向，一班列車受到多名戴口罩人士以背囊等物品，阻礙車門關上，擾攘超過一個半小時後，至早上9時15分才成功開出。

早上的不合作運動，引起趕著上班的乘客不滿，站內多個位置都有口角場面。有乘客認為要和平示威並無問題，但不要阻礙他人上班；亦有乘客指，明白到參與者的行動，但不應以粗言穢語及暴力，行動要適可宜止。

回應出兵鎮壓示威 美卿冀中國做正確決定

美國國務卿蓬佩奧說，香港民眾的抗議是恰當的，呼籲中國政府尊重香港。

蓬佩昨天出席華盛頓經濟俱樂部的論壇時，被問到如果中國派兵到香港鎮壓示威活動，美國會有什麼回應？他並沒有直接回答問題，僅表示“我從不回答我們將要做什麼，或不做什麼的假設”。

蓬佩奧說，美國非常清楚香港民眾抗議是恰當的，抗議也在美國隨處可見，像是他坐車前往國務院的路上時常遇到抗議，美國希望中方能做出正確的事，尊重香港及其有關協議。

梁天琦獄中寄語港人 不要被仇恨支配

正在服刑的香港本土民主前線前發言人梁天琦（圖）在社交專頁發布給香港人的公開信，寄語香港人不要被仇恨支配，呼籲港人不應以自己寶貴生命與本應解決社會問題的人對賭，而是在苦難中煉成堅毅與盼望。

梁天琦在信中提到，在獄中透過電台和報章了解社會近況，感到悲哀和苦痛，無法想像港人面對的苦難和傷痛。他說，自己與社會隔絕了一年半有多，不會妄加評論，但希望港人憤怒之餘會保持思考。

勿跟政權賭命

梁天琦說，政治工作不只要令支持自己的人繼續支持自己，更要令不支持自己的人轉為支持自己，改變想法，假若希望社會能夠寬容看待被論定為“暴動”的“暴徒”，接納這些無權者的諫言，也必須警惕每一言一行，到底會更接近目標，還是距離更遠。

梁天琦於2016年新界東補選得到高支持率，後來因參加旺角騷亂，去年被判暴動罪成，判監6年。