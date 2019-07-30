廢料或無需運回澳 萊納執照料獲更新

（八打靈再也30日訊）新加坡《海峽時報》聲稱，希望聯盟政府或會取消要求萊納公司把稀土廢料運回澳洲作為更新執照的條件。

這篇引述政府消息的報道指出，內閣經對萊納在國內興建永久儲存槽（PDF）的可行性

進行討論，並將於8月在萊納現有執照到期前公布。

報導指出，萊納需要投入5000萬美元（2億零600萬令吉）興建永久儲存槽的安全抵押金作為這項計劃的資金，同時也視萊納所物色的地點以及能否獲得批準而定。

萊納至今仍堅持無法於9月運出45萬公噸的水瀝濾凈化固體廢料（WLP），但獻議興建永久儲存槽。

能源科藝環境部於去年的行政檢討報告中，建議萊納興建永久儲存槽，而萊納也同意如此做。

在這之前，能源科藝環境部長楊美盈堅持萊納在申請更新執照，必須把廢料運回澳洲。

今年5月，首相敦馬哈迪表示萊納可以繼續運作，但楊美盈較後澄清，指馬哈迪言論是表示萊納必須把廢料運回澳洲，不過，澳洲當局則表示拒絕讓任何萊納廢料運入該國。

針對萊納更新執照的申請，能源科藝環境部副部長依斯納萊莎於7月9日在國會說，還需要更多看法才能做出決定。

88個非政府組織於7月21日提呈請願書，要求政府終止萊納的營運執照，同時批評政府親萊納。

希盟在第14屆大選前通過反對萊納而獲得人民的支持，民主行動黨候選人黃德更因此險勝時任馬華總會長拿督斯裏廖中萊，當選文冬區國會議員。

不過，希盟在執政後對萊納的立場轉向溫和，企業發展部長拿督斯裏禮端尤索夫更力挺 萊納，指稀土產業價值1000億令吉，而水務、土地及天然資源部則為萊納物色其他可以繼續運作與發展的地點。