元首登基大典 成焦點





（八打靈再也30日訊）第16任國家元首蘇丹阿都拉陛下的登基大典，將成為國內外的矚目焦點。

馬新社報道，通往國家皇宮的道路包括端姑阿都哈林路、士曼丹路、章卡士曼丹路及金地路，已經掛上海報和印有陛下和國家元首後的橫幅，迎接陛下登基大典。

家庭主婦祖乃達（50歲）告訴馬新社說，她全家大小都不會錯過觀賞這历史性的時刻，並且已經在電視系統設定提醒糢式，收看電視直播。

“我很興奮可以觀賞登基大典。我會確保我的孩子們星期二早起，收看國家重要的直播。這特別的事件有，助於他們了解历史和馬來西亞的君主立憲制。”

配合元首登基，政府也宣布7月30日為公共假期，讓全國人民可以參與其中。

登基儀式將在早上9時，透過大馬廣播電視台（RTM）和國內其他電視台直播。

國家元首蘇丹阿都拉陛下的登基創造了历史，因為陛下的父王是已故第7任國家元首蘇丹阿末沙，而元首後是第8任國家元首蘇丹依斯幹達的女兒。

此外，這項登基大典還有一項重要的意義，即首相敦馬哈迪是宣布兩任已故國家元首出任國家元首的首相。

陛下是根據我國自1957年獨立後所採用的輪任制度，取代1月6日宣布退位的蘇丹莫哈末五世。

陛下是在今年1月15日成為彭亨蘇丹，隨後在馬來統治者理事會被選為第16任國家元首，在1月31日宣誓就任國家元首。