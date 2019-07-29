5州進行5G測試 哥賓星：冀明年中落實

（布城29日訊）通訊及多媒體部長哥賓星說，繼4月在布城及賽城試跑5G測試基站之後，接下來的5G測試將擴展至雪蘭莪、霹靂、登嘉樓、吉打以及吉隆坡聯邦直轄區5個州屬。

他今日主持移交《國家5G專案小組中期報告》時說，從兩個地區開始再擴展至5個州屬，通訊及多媒體部的5G測試將會繼續根據情況、行業及相關州屬需求繼續擴展。

他說，《國家5G專案小組中期報告》是讓國家研究執行5G服務的重要報告，涵蓋頻譜管理與調節、基本設施、立法規範及商業案例。

“確保馬來西亞能夠於明年第一季或年中實現落實5G願景是這份報告的關鍵，此外也聚焦在特定的領域。”

他表示，5G特別專案小組的方案，將能在可允許的生態環境下實現，從而對社區、工業、政府及國家帶來好處。

哥賓星透露，政府及行業業者目前已鑑定的使用5G案例數量有6宗，而業者從2019年10月至2020年3月期間的投資總額將達到5000萬令吉。

他說，維護安全及健康的問題也是5G特別專案小組所著重，通訊與多媒體委員會已經發布電磁場（EMF）標準強制排放，藉以維護公眾和通訊公司員工的利益。

至於最終報告將於何時完成，哥賓星說，專案小組給予從4月算起的6個月期限，因此

希望可於今年年杪完成最終報告，然後提呈到內閣。