拒截查撞警逃逸 警鎗擊車輪 2男慌逃







（雙溪大年29日訊）一輛載有2男2女的可疑車子，拒絕交警截查，並在逃逸途中撞向交警，迫使交警開鎗；該輛車子過後被發現撞入樹林處，不過司機與乘客已不見蹤影，目前警方已扣留2名女子助查。

消息透露，該輛車子是於今午5時30分，在南北大道第115公里處，協助載一對發生車禍的男女友人到醫院。當時，一名身穿便衣的交警路過，指示該輛車子駕到一旁，以免阻礙交通。 當時車內坐著4名印裔男女，司機不理會交警指示，載著另2名受傷的友人離開現場；司機的行為引起警方懷疑，而跟隨對方到醫院，並在期間要求司機下車助查。

扣捕2同車女子

消息說，當車上其中一名女子協助扶2名傷者進入醫院求醫時，司機與另一名男乘客企圖開車離開現場，期間撞及2名交警的腳部，於是警方朝車輪開鎗，但仍無阻對方離開。

晚上8時許，警方接獲情報指有關車子撞入醫院附近的樹林，但男子已逃去無蹤。警方目前逮捕留在醫院的那2名女子，並援引企圖謀殺，以及防礙公務員進行職務罪名展開調查。

瓜拉姆拉警區主任阿茲里事後也到場了解情況，他向記者透露，警方仍在調查嫌犯拒查的原因，同時也會檢查該輛車子是否是報失車。他相信隨著2名女子落網後，警方會很快捉到逃逸中的司機與另一名男子。