配合教育發展計劃 重整教部官員職位

（布城29日訊）教育總監拿督阿敏瑟寧宣布，配合2013至2025年大馬教育發展計劃，教育部從今年6月1日起，分階段展開教育組織重組工作，部分官員將會依據職位空缺及適合度重新被安排職位。

他發表文告說明，這項措施將以軟著陸方式分階段落實，直到2020年5月。

文告指出，即將在2020年5月31日或之前退休的官員，教育部將為他們進行特別考量，維持他們的職位直到退休日期，並考慮為合格的官員進行特別任命及時限性升職直到2020年5月31日，以填補級別更高的職位。

保證不會丟工作降級

他提及，教育部保證，此次的重組不會導致官員丟失工作、降級或公務員級別下降，而官員職位的改變僅限在教育組織內繼續執行教學及管理的角色。

“為確保新的重組工作順暢進行，教育部已和州教育局及縣教育局，還有教師組織進行會議與匯報會，並時刻通過交流會合作。”

“教育部也將安排教育部、州教育局及縣教育局官員到學校，在提升教學及管理方面分享知識、專業及經驗，尤其達到2025年學校轉型計劃的目標。”

阿敏瑟寧強調，重組工作旨在通過穩定政策發展的功能及角色，還有部門、州教育局及縣教育局的運作及規劃為教育服務的傳遞制度進行轉型，以完成2013至2025年大馬教育發展計劃所定下的目標。

他表示，此舉也是為了提升教育部、州教育局及縣教育局各階級職位的領導能力，加快表現績效及溝通。

他補充，除了提高教育管理效率，這項新措施也符合2025年學校轉型計劃提升學校素質及學生成就的目標。