馬智禮：確保符合時宜 重新審視教育藍圖

（吉隆坡29日訊）教育部長馬智禮聲稱，雖然面對諸多挑戰，但教育部會繼續推動《2013至2025年教育藍圖》，也會確保教育素質獲提升。

他今日主持《2013年至2025年教育藍圖》2018年度報告書推介禮在致詞時提到，教育部將重新審視教育大藍圖，彈性處理教育課題，確保各項舉措皆符合時宜。

他也說，教育部過去一年所完成的包括成功提高學前教育入學率，從2017年的84.3%升至2018年的85.4%。

他表示，在教育部推行零輟學生計劃下，即幫助輟學生重返學校接受教育，成功將中學生的輟學率降低至26.1%，而小學生則下降至25.6%，其中玻璃市在2018年8月至11月期間，成功讓所有輟學生重新入學註冊。

“教育部也成功讓189所學校達到高層次思維技能（KBAT）的‘優秀’等級，相較2017年，僅有13所學校達到上述等級。”

馬智禮指出，教育部通過轉型計劃，其中75.4％的教師接受21世紀教學（PAK21）培訓後，取得“良好”的標準。

他提到，通過區域轉型計劃，教育部成功縮短城鄉社會經濟差距，從2017年的4.5%降至2018年的3.5%。

“原住民及土著從小學到中學率，從2017年的73.1%升至76.7%。該部在修複學校方面的成果也有所增長，從2017年120所學校增至394所學校。”

馬智禮坦言，我國教育系統確實面臨諸多挑戰，其中包含監督及執行的工作糢式與文化，以致部分舉措無法順利達標。

他舉例說明，在加強學生英語掌握能力的成果上，大馬教育文憑考試（SPM）的英語及格率中，相較於2017年，2018年的成績有所滑落，從79.1%下降至78.4%。

他聲稱，教育部所成立的教育政策檢討委員會（JKDPN）的分析報告，將在今年杪公布，屆時將知曉13名教育專家對政策的反嚮和建議。

出席推介禮者尚有教育部張念群、總監拿督阿敏瑟寧、秘書長拿督莫哈末賈查里、高等教育局總監拿汀巴杜卡茜蒂哈米莎。

馬智禮今日在致詞時，不忘展現他的中文能力，使用了一些與“馬”相關的成語鼓勵現場出席的教育工作者。

他開場說，“我是馬智禮，小馬。”

他也提及，華人社會中，“龍馬精神”中的龍和馬，是代表人們奮發努力走向勝利的吉祥物。

“不過，我們不能隨便加入其它的動物，比如馬加虎，就變成‘馬馬虎虎’了，我們做事可不能馬虎草率。”