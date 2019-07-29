濫賭欠債致傷老父 3老憂失心瘋兒要命

（吉隆坡29日訊）一名39歲無業男子疑涉及網絡賭博，欠下數十組大耳窿債務，連累家中年邁父母及92歲高齡婆婆掏出10萬令吉棺材本還債；父母隨後在兒子錢包內發現疑似吸毒用具，決定大義滅親向警方舉報，豈料兒子遭拘禁釋放後，卻心有不甘回到家中大鬧，還用椅子暴力砸壞家具，過程中更致傷老父，母親不惜下跪求情，惟失心瘋的兒子竟企圖到廚房拿刀作惡，嚇得父母奪門而出，至今都不敢返家。

兩老直言，兒子已經失去了人性，我們不擔心大耳窿，但卻很害怕兒子會傷害我們的性命。

92歲祖母掏棺材本助還債

如今，男子因為上述的暴力事件而被逮捕入獄，但相信會在8月杪或9月獲釋，老人家擔心兒子會再回來報複，已搬離家中投靠親友。

老夫婦蔡記（76歲）及郭秋霞（69歲）周一在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下召開記者會，欲與兒子蔡錫江脫離親子關系，並呼籲大耳窿向後者追債，不要再騷擾無辜的家人。

蔡記聲稱，兒子蔡錫江在家中排行第三，上有兩名姐姐，多年來不務正業到處做散工，沒錢時就向家人伸手；去年兒子成為電召車司機，卻開始染上網絡賭博的壞習慣。

他說，兒子每天工作回家就躲在房間里不出來，只在用餐時踏出房門，隨後也多次向母親討錢，說要上網還債；直至今年4月30日開始，蔡家開始接獲大耳窿追討債務的電話，才驚悉兒子竟向35組大耳窿借貸。

蔡氏夫妻想要給兒子一次改過自新的機會，因此不惜掏空所有積蓄，就連家中92歲高齡婆婆也被迫拿出棺材本，在今年4月至5月間，償還了10萬令吉的欠債。

“我們以為5月還完了債務，事件就會落幕，兒子也會重新好好做人，但6月份又有12組大耳窿上門討債，我們已經拿不出錢了。”

蔡記指出，兒子每回向大耳窿借錢都有恃無恐表示有人會為他還債，但他們家里幾個老人已沒能力再為他償還。

據知，大耳窿也在7月25日到家里鎖門及派發追債傳單，更威脅不還債的話會再繼續採取更激烈的行動。

不甘被舉報吸毒 返家砸爛東西

蔡記聲稱，他今年7月初在兒子錢包發現了一些吸毒用具，懷疑兒子吸毒，因此決定到警局舉報，警方隨後也扣留兒子進行驗尿，但未發現有吸毒反應因此就把兒子釋放了。豈料，兒子相信是心有不忿，回到家里就回房抄起椅子到樓下砸爛電視機和壁廚，把家里砸的一團亂。

他表示，過程中還導致他的手部受傷，眼看情勢不受控，母親郭秋霞當即對兒子下跪，要求他先冷靜下來。

不料兒子隨後怒氣沖沖的回到房里，過了幾分鐘再到樓下廚房不斷翻東西。

“我們習慣把刀具放在冰箱上，我看到兒子一直在冰箱上方找東西，我擔心他是要去拿武器洩憤，所以拉著妻子趕緊逃出家里，第二度到警局報案。”

蔡記說，警方隨後在7月4日也把兒子逮捕歸案，並將他關進監牢，但由於兩老不諳國語，因此不清楚兒子會被關多久，相信會在這一兩個月內獲釋。

母親郭秋霞憶述，兒子當時看他們的目光變得非常恐怖，像是喪失人性般，他們真的很怕兒子出獄後會來找他們尋仇，甚至形容兒子比討債的大耳窿更可怕。

“大耳窿只是求財，不會取我們性命，但我們真的害怕兒子會傷害我們。”

躲阿窿避兒報複 3老不敢回家住

郭秋霞披露，她和丈夫在兒子9歲時便到國外工作，因此有很長的一段時間沒與兒子相處，兒子是由婆婆一手帶大，加上他是獨子因此深受寵愛，要風得風、要雨得雨，導致兒子長大後脾氣暴躁及生性怠惰。

她說，丈夫因為看不過眼兒子平日的言行，經常出言批評，因此也導致父子倆的關系緊張，平日也沒有什麼交談。

如今，為躲避大耳窿和兒子的報複，蔡氏夫婦和家里的老母親已不敢再回家住，只能四處投靠親友，同時也不敢接聽電話，更已有兩個月不敢開檔做生意，只能靠著兩名女兒的接濟，晚景堪憐。

張天賜促阿窿勿騷擾債仔家人

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜促請大耳窿若要討債便等兒子蔡錫江出獄後，向後者追討，不要再騷擾無辜的家人。

再者，他說，蔡家已決定要與蔡錫江脫離親子關系。

張天賜披露，截至今天，該投訴部共接獲267宗與大耳窿相關的投報，涉及的款項2670萬令吉。

他說，其中有高達250宗投報者都是華裔，占了約80%，印裔則占了10%，巫裔則是9%。