【納吉世紀審訊】第55證人：林良實誹謗案宣誓書中 納吉承認接受SRC 4200萬





（吉隆坡29日訊）執業律師蘭吉星在庭上證實，前首相拿督斯里納吉曾在起訴馬華前總會長敦林良實誹謗案的宣誓書中，承認他接受來自SRC國際公司的4200萬令吉。

蘭吉星是在2015年，作為林良實代表律師身分，負責處理上述誹謗案。他今早以本案第55名證人身分上庭供證，並將納吉起訴林良實誹謗案的文件呈堂。

前首相拿督斯里納吉涉及SRC國際公司4200萬令吉洗黑錢案，今日已進入第45天的審訊。

高庭法官莫哈末納茲蘭是在本月18日審訊中，允許控方在本案審訊中，提呈納吉起訴馬華前總會長敦林良實誹謗案的相關文件。

納吉稱是捐款

蘭吉星在接受主控官拿督希旦峇蘭的盤問時表示，據納吉起訴林良實誹謗案的相關文件顯示，在2016年2月的回復宣誓書中，納吉承認有7億美元匯入其賬戶，並指這是一筆捐款。

根據蘭吉星讀出的相關誹謗案文件內容，納吉曾在宣誓書提到，他承認接受來自SRC國際公司的4200萬令吉，但不知道這筆錢是由兩個賬戶，即(SRC國際公司子公司)Gandingan Mentari 和Ihsan Perdana 的賬戶中匯入。

辯方律師哈威德吉星交叉盤問蘭吉星時，要求證人讀出林良實當時對納吉的指控。

蘭吉星隨即讀出文件上的內容；並表明，他（納吉）拿人家的錢，放入自己的個人賬戶，哪里可以這樣。

他也說，林良實隨後針對納吉的訴訟提出抗辯，指納吉的做法已不再適合出任首相一職。

此外，哈威德吉星詢問蘭吉星，反貪會是否曾就SRC案傳召他問話時，他回應說，沒有。他也聲稱，是希旦峇蘭在約三或四個星期前，通知他要上庭供證。

較早前，在希旦峇蘭結束對蘭吉星的盤問後，辯方首席律師丹斯里沙菲宜指證人的供詞與本案無關，因此會就此向法庭提出申請。

惟希旦峇蘭並不認同辯方的說法，並指控方會提出反申請，證明蘭吉星的供詞和本案有關連。（TKM）