扎希案聯審地點現分歧 下月14過堂裁定結果

（沙亞南29日訊）前副首相拿督斯里阿末扎希涉嫌33項貪污案原定今早在沙亞南地庭過堂，惟副檢察司與辯方對於聯合審理的法庭出現“分歧”，副檢察司主張在吉隆坡地庭審理，但阿末扎希辯護律師主張在沙亞南地庭聯審。

有鑒於此，地庭法官羅茲拉展延此案至8月14日（週三）過堂，並會在屆時裁定最後聯審的法庭。

阿末扎希代表律師是在本月15日（週二）向法庭申請把吉隆坡地庭面控的7項罪狀轉移沙亞南地庭聯合審訊；副檢查司卻在本月24日申請將沙亞南面控的33項罪狀移到吉隆坡法庭聯合審訊，因此出現上述分歧。

大馬反貪會主控官顏炳俊副檢察司聲稱，由於在沙亞南地庭的罪狀同樣涉及到Ultra Kirana賄賂案，所以申請提出將沙亞南的案件帶到吉隆坡地庭，與另7項罪狀同審。

他表示，相關申請書副本今早已呈交辯方律師。

另一名陪同出庭的主控官為林偉強副檢察司。

阿末扎希在出任內政部長期間，被指涉嫌在發放外國簽證（VLN）事件中貪污舞弊，所以之前連續2天（6月26日及27日）被反貪會控上吉隆坡地庭和沙亞南地庭。

他在吉隆坡地庭共面對7項罪狀，指控他在2017年3月28日、5月4日、9月、11月、2018年1月10日、2月12日和3月2日，在布城Seri Satria，收取Ultra Kirana私人有限公司共424萬新元，作為他擔任公務人員，即內政部長期間，為該公司延長合約酬勞，以讓該公司繼續擔任中國一站式中心服務和海外簽證系統供應商，因此違反2009年反貪會法令第16a(B)條文，並可在相同法令24(1)條文同讀。

與此同時，阿末扎希也在沙亞南地庭面對另33項控狀，其中26項為觸犯2009年反貪會法令16（a）（B）條文，涉及932萬新元賄金，及7項觸犯刑事法典165條文（公職員不得接受任何貴重物品或禮物），涉及312萬5000令吉、115萬新元、1萬5000歐元和1萬5000美元的賄金。

一旦在2009年反貪會法令16（a）（B）條文下罪名成立，被告將面對最高20年監禁，外加不少於賄金的5倍或1萬令吉罰款，視何者較高。

若在刑事法典165條文（公職員不得接受任何貴重物品或禮物）條文下定罪，被告可被判最多2年監禁、罰款或兩者兼施。