除下制服與市民同感焦慮 公務員站出來促撤修例







（香港29日訊）香港政府修訂《逃犯條例》引發連場示威抗爭，引發公務員不滿，有公務員發起周五晚在中環遮打花園舉行“公僕仝人，與民同行”集會，要求政府回應成立獨立調查委員會等訴求。

集會發起人之一顏武周說，料申請不反對通知書的問題不大，強調集會是和平理性，並指集會非想“搞對抗”或站在政府的對立面“搞兵變”，只希望邀請到特首及司長，與公務員同事面對面交流有關處理近日問題的想法，釋除同事憂慮。

他說，嚴守公務員政治中立的原則，但公務員脫下制服、放下職員證，也只是一個普通的市民，也會對目前的局勢感到焦慮。他們希望透過集會表達同事的關注，希望政府回應市民的五大訴求。

強調非搞對抗

顏武周指出，早前已收到約300至400名公務員的訊息表示願意出席集會，希望透過集會凝聚公務員的聲音，強調現階段不會號召或發起罷工，認為罷工不應由公務員決定，而是由整個社會討論。

據悉，顏武周為勞工處二級助理勞工事務主任，另一名發起人則為運輸事務主任張家寶。張家寶受訪時說，同意公務員在履行職責時需要恪守政治中立的原則，但不代表不能夠就政治議題發聲，因為在脫下職員證及制服後，都是香港人，亦有言論自由。

不會號召或發罷工

張家寶指，希望透過集會要求政府回應民間幾大訴求，包括成立獨立調查委員會，但不會要求特首林鄭月娥下台，“她走了，無人處理現在的局面”。

至於是否擔心遭秋後算賬，張家寶承認搞公開集會“有壓力”，事前亦未通知上司，但認為升職等問題應視乎工作表現而定。他強調，這次自發行動不代表任何組織、部門的立場，所有出席者均是自發參與，他自己本身不屬於任何工會。

中上環警民衝突 16傷49人被捕

港島中上環一帶昨天下午至晚上爆發激烈警民衝突，警方拘捕49人，涉嫌參與非經批准的集結，以及藏有攻擊性武器。醫管局表示，有16人受傷，當中12人情況穩定，4人出院。

警斥暴力行為升級

警方批評，激進示威者的暴力行為愈演愈烈，由起初拆鐵欄及投擲磚頭，演變成縱火，嚴重偏離和平表達訴求的原則，予以最嚴厲譴責。警方又批評示威者多次縱火，對警員的襲擊行為具針對性，包括以丫叉向警員射鋼珠、投擲油漆彈、路牌及懷疑腐蝕性液體。

政府發言人亦強烈譴責上環及西環一帶，激進示威者作出暴力行為，包括向警務人員投擲磚塊、縱火，以及將燃燒中紙皮載於手推車，推向警方防線，對警務人員以至其他市民構成危險，批評激進示威者目無法紀，以暴力破壞社會安寧。

警高位向下發催淚彈 人權監察抨手法如暗殺

香港上環昨晚爆發警民衝突，警方入夜後兵分三路，分別由干諾道中的西港城對開、林士街停車場，以及干諾道中林士街交界的行人天橋，驅散示威者，多次施放催淚彈。

香港人權監察總幹事羅沃啟在現場了解情況後，批評警方於高位、例如在多層停車場向下多次開槍發射催淚彈的做法危險，牴觸國際做法，未能起到驅趕作用。

羅沃啟形容有關做法有如狙擊手的暗殺手法，又或者是打巷戰時以殺傷為目標的做法，非常不可取。

此外，警方在民居附近使用催淚煙，做法不能接受，因催淚煙會在窄巷積壓，附近大廈的老弱殘疾人士在家裏不能離開，便會被迫吸下催淚煙。

他又指，警方驅趕正在採訪的記者，質疑此舉是否不欲讓外界監察警方行使武力。