檳阿興黨專偷名車高科 技10分鐘到手 2萬元賤賣









（檳城29日訊）“阿興偷車黨”年初崛起，利用高端科技儀器，專偷免鑰匙進入系統（keyless entry system）名車，然後將失竊車轉交中介駕到馬泰邊界黑木山及丹諾脫手，一輛市價近10萬令吉的車子僅以2萬至2萬5000令吉賣給泰國集團。

警方起獲的證據顯示，“阿興偷車黨”的配備非常完善，他們有截斷轎車安全系統的儀器、重置轎車安全系統的儀器、萬能鑰匙，訊號干擾器和頻率複製器等等，從打開車門、重置轎車系統到發動引擎駕走轎車，只需短短不到10分鐘的時間偷竊名車。

警拉隊米都樟崙捕6人

警方在本月16日接到威中一名在工業區上班的女車主轎車被竊的投報後，成立專案小組深入調查，在短短的時間內成功掌握這個偷車集團的行蹤，並在本月18日拉隊到亞羅士打一間修車廠和樟崙2個地點展開逮捕行動，將6名偷車黨匪全部逮捕。

警方於本月18日逮捕5名華裔男子及1名巫裔男子（20至60多歲），其中主腦是名為阿興（Ah Heng）的華男。

檳州刑事調查主任拿督再諾沙瑪今天中午召開記者會時說，警方一共起獲6輛失竊的轎車。這個偷車黨在今年1月開始幹案，隨著他們落網，相信至少偵破18宗發生在威中和西南區工業區的轎車失竊案。

“這個偷車集團手法非常專業，使用這些高端科技儀器不消10分鐘就能把車偷走，該偷車黨是選熱門轎車下手，特別是豐田和本田。”

他們重置這些轎車的系統之後，將偷來的轎車開到亞羅士打及樟崙這2個地點，換上自己打印幾可亂真的假路稅及車牌，然後轉交中間人就能收到錢。

名車賤賣2萬元

他指出，該集團主要在白天犯案，待車主在工業區停車後，最多2人下手偷竊。

再諾沙瑪說，這個中間人是扮演和泰國的犯罪集團交易失竊轎車的角色，中間人收到轎車後，將會把車開到黑木山馬泰交角處和丹諾，轉交給泰國犯罪集團的接應人。

被偷的轎車都賤賣給泰國的犯罪集團集團，平均每輛轎車，如本田思域或雅閣，只賣2萬令吉。

警方在逮捕行動中，充公的轎車和所有的財物總值約53萬令吉。至於6名嫌犯已被警方延長扣留助查，警方目前援引刑事法典379a條文展開調查。

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