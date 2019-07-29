離市區近 方便辦公 曹觀友遷入中路官邸







（檳城29日訊）檳州首席部長曹觀友一家四口已於昨午遷入位於檳島中路的官邸“蓮花苑”（Seri Teratai）。官邸距離市區較近，相信更方便他辦公。

曹觀友今早在其臉書專頁分享遷入官邸的消息。他在帖文寫到，“這是一座美麗的建築物，翻新工程將廢置的殖民地房屋變成我們未來幾年的家”。

曹觀友也對遷入官邸表示感恩，也謝謝被給予這權益。

曹觀友在上週五的一場社團晚宴上透露，他會趕在農曆六月結束前遷入“蓮花苑”，不然就要等到農曆七月之後才遷入。果然，他在昨天，即農曆六月廿六就遷入。

曹觀友原本居住的浮羅山背私邸，與每天上班的光大行政樓路途遙遠，從居所到市區，路程來回一次平均費時1小時半。基於每日路程的考量，他因此決定遷入官邸。

“蓮花苑”建於1926年，屬二級古蹟建築，是州政府資產及檳州首長官邸。唯檳州第二任首長敦林蒼祐及第三任首長丹斯里許子根都不曾入住。

曹觀友於去年5月接任第五任檳州首長後，就表示有意遷入“蓮花苑”。

公共工程局隨即為“蓮花苑”建築結構及內部設施進行全面評估，證實官邸屋頂結構安全，惟屋內電線及冷氣設備老舊，需要全面提升。

掌管檳州工程、基設事務行政議員再里爾在今年5月25日，在檳州公共工程局主任沙哈布丁陪同下，到修復工程進行中的首長官邸瞭解工程進展。

他當時說，官邸修復工程是在今年1月14日開始，修復工程分成3個範圍，即官邸建築與土木工程、電纜和技術及修復費估計耗資104萬9000令吉。