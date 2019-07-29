贊同巫伊挺敦馬任相滿一屆 阿茲敏：跨黨派支持 全新政治面貌





（布城29日訊）經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里對巫統及伊黨，全力支持首相敦馬哈迪任相滿一屆才卸任的立場，表示歡迎。

“唯有讓馬哈迪繼續任相，才能確保政府及國家政治的穩定，同時讓國家更快地重拾大馬昔日“亞洲之虎”的光輝。”

也是公正黨署理主席的阿茲敏發表文告說，希盟在1年多前贏得人民的委托執政，需要穩定的政府以落實制度改革及重振經濟的積極措施，如此雙管齊下將成功讓全民受惠，無論他們的政治立場是什麼。

“因此，對於伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺強調巫伊全力支持馬哈迪任相直到任期屆滿的立場，我表示歡迎。”

“這個立場與我曾經的觀點一致，以便讓國家重拾光輝的努力得以立即實踐。”

他說，馬哈迪如今獲得跨黨派的支持是大馬全新的政治面貌，並以人民的利益為主，而國會修憲成功將投票年齡降至18歲已經體現了這一點。

“這就是對馬哈迪領導有信心的證明，擁有高尚品格的馬哈迪深具資格擔任國家頭號政治人物。”

“作為奉行民主的國家，政治分歧將會存在，但這些差異必須為了保障人民利益而良好處理，需要馬哈迪的領導正是為了保障政府政策的穩定、連續性及一致性，以便能刺激投資，並讓全民獲得工作機會及達致成功。”

“我相信政治穩定將帶來政策完善及國家智慧，包括將讓大馬恢複昔日亞洲之虎地位的共享繁榮概念。”