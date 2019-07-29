美國布魯克林槍擊案1死11傷 數千人逃命

美國布魯克林周五深夜發生一起槍擊案，造成1死11傷以及數以千計的人群競相尋找掩護。

目擊者說，這起槍擊案發生在布朗斯維爾的一項常年懷念舊曲活動上。19歲的卡欣柯林說：“當時許多人仍沉醉舊時的好時光里頭。“當槍聲嚮起，每個人開始拔腿就跑，我也跟著跑。”

一名21歲的少女默多（Daniesa Murdaugh）在槍擊事件中受傷，當救援人員解開其衣物進行急救時，一枚子彈從少女的胸罩帶子掉出，盡管有子彈碎片殘留在皮膚內，但少女性命並無大礙。

“子彈被卡在胸罩帶里了。”

“那是一個普通的胸罩，只是我們是身材豐腴的女生（thick girls），所以（胸罩）也比較厚。”少女的母親事後解釋道。

而根據少女描述，“有人叫我們快跑，當我轉頭看的時候，我從背後中槍。我真的好害怕。”

紐約警局的奧尼爾說，警方未能逮捕任何疑犯，也不知道是否是超過一個人幹下的。他說，共有12人遭槍擊，但不知道個中動機。

紐約警方的一名發言人說，一名38歲的男子中彈身亡，但他及傷者的身分都未見公布，其中一些傷者傷勢嚴重，但已有6人出院。奧尼爾還說， 當時有約3000人出席這場在一個兒童游樂場舉行的音樂會，並有約100名警方人員駐守。