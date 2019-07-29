安華主持砂公正黨會議 與親阿茲敏領袖“友好交流”

（古晉29日訊）公正黨主席拿督斯里安華昨晚主持砂公正黨閉門會議，親署理主席拿督斯里阿茲敏阿里派系領袖也在場，據說是一場“友好交流”。

出席的公正黨領袖包括副主席祖萊達、蔡添強、阿里比朱、砂公正黨主席巴魯比安及婆羅洲高原區國會議員威利莫因。安華是在某酒店舉行的砂希盟“砂拉越新展望”晚宴結束後，於同個地點召集會議。

該會議是從晚上10時15分開始，至凌晨1時許才結束。親安華的領袖公正黨總秘書拿督賽夫丁及宣傳主任拿督斯里三蘇依斯干達也在場。

巴魯比安會議結束後受訪時說，砂公正黨領袖在會議上與安華、祖萊達及蔡添強等有很好的交流。他們前來古晉的目的是給予激勵，尤其在砂希盟晚宴上與其他成員黨領袖推動砂州競選機制。

“安華給予我們鼓勵及勸告，他強調砂公正黨必須前進，與其他砂希盟成員有一致步伐。”

他表示，媒體“很有興趣”的公正黨黨內風波也在會議上討論，安華親自對此作出解釋，而賽夫丁也澄清安華在黨中央會議作出的決定，其實旨在推動公正黨繼續前進。

“我本身正面看待安華提出繼續前進的言論，我也有同樣的想法，不想黨內風波繼續影響公正黨。”

巴魯比安指出，砂公正黨領袖也認同他的想法，並專註處理人民面對的問題、提升經濟發展及解決民生問題。這立場已經在早前砂公正黨發出的文告闡明，文告也註明砂公正黨對現任領導很有信心，希望大家合作，讓黨繼續向前。

針對有報導稱，發出該篇文告是基於“擔心失去砂公正黨主席職位”，巴魯比安否認，並表示好奇為什麼有人會這麼想？

他說，該文告並非屬於他個人，而是大部分砂公正黨領袖，截至昨晚，已經有24個領袖簽署。他表示，砂公正黨作出的立場與他個人職位無關，他從不主動爭取什麼職位。