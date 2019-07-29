“威拉”及“黑霸”“夢露” 首相夫人為3虎崽命名

（布城28日訊）首相夫人敦茜蒂哈斯瑪為國家動物園內三只馬來亞虎崽正式命名，兩只雄虎崽分別叫“威拉（Wira）”及“黑霸（Hebat）”，另一只雌虎崽則叫“夢露（Melor）”。

茜蒂哈斯瑪今日為2019年世界老虎日主持開幕致詞時說，她曾向水務、土地及天然資源部長希維爾提起想要擁抱老虎的心願。

“我以前就告訴希維爾，我想要面對面看老虎，我想要跟老虎說話。就像在阿根廷的時候，我對馬兒輕聲細語，它們則回應我。我就想：為什麼不能和老虎這樣互動？”

難忘與虎崽互動美好時光

西蒂哈斯瑪也是拯救馬來亞虎運動監護人。她回憶與老虎最近距離的接觸是在霹靂州的雙威城水上迷失樂園（Lost World of Tambun），也描述與虎崽互動的美好時光。

“我感覺到虎崽舔了我的掌心，正當我喂它雞肉時。我能感受到虎崽的舌頭及虎須。”

她說，她於一周前與希維爾等人前往國家動物園探訪三只虎崽時，卻發現三個月大的虎崽體型已較大，虎崽也會對她咆哮，因此無法擁抱它們。

此外，茜蒂哈斯瑪促請各方並肩合作，以確保目前僅剩約200只馬來亞虎能在未來增加數量。

勿讓馬來亞虎絕種

她說，我國必須保育及不能讓馬來亞虎絕種，因它是國徽的一部分，象徵勇敢與堅強。

“馬來亞虎只在大馬半島出現。若我們不採取行動拯救老虎，我們將無法向年輕一代展示我國的象徵。”

她堅定地說，在她任職拯救馬來亞虎運動監護人的2年期限內，她一定會讓老虎數量增加。

出席者包括副首相拿督斯里旺阿茲莎。