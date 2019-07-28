燒炭自殺青年千字遺書 過得很累走不出去

（新山28日訊）昨日在房內燒炭自殺的待業青年，除了留下一封感謝表親過去2年來照顧的遺書，也曾在臉書發千字遺言，向親朋好友道謝，字句間透露出生前的感情挫折，坦言生活過得很累，“走不出去”。

很久沒有發自內心的笑

死者鐘光強（27歲，譯音）來自砂拉越古晉，他於昨午反鎖在位於拉慶某公寓單位內的房間燒炭輕生。前一天（26日）清晨5時04分，他曾在臉書貼出遺言向父母道歉，也向親友道別。

他在文中透露心聲，表示自己在這一年完全沒有方向，過得很累，已經很久沒有發自內心的笑。

“這件事無法徹底解決，我真的開心不起來，也沒辦法繼續前進。”

其中，他在文中疑似寫給“某大小姐”稱，這件事確實有背叛的成分在內，這只不過是兩個原本感情很好的人發生不愉快的事情，他嘗試彌補但無奈一直等不到對方給予機會，並稱對方“成功了”，以後都不用見到他了。

他也向父母道歉，並希望母親能夠堅強，不要為了他傷害自己，他聲稱自己已經很努力去面對和處理，但真的處理不了，是他的遺憾。

他在貼文中亦勸誡其他人不要效仿他的做法，也希望大家“去見你想見的人”，多珍惜身邊的人。

人生沒有過不了的坎，請給自己多一次機會。若有解不開的心結，請聯絡：

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D’Home精神健康協會：04-6434432

檳城心靈扶助社：04-2815161及04-2811108

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檳城精神健康協會：04-2260811

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馬來西亞博愛輔導中心：04-2280709

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