喬治市藝術節閉幕 萬人空巷 首長也坐地上看表演















（檳城28日訊）為期16天並以“全民藝術”為概念的喬治市藝術節今天邁入最後一天。土庫街變身街頭舞台上演壓軸項目，“The Extravaganza藝術饗宴”，現場萬人空巷，就連檳州首席部長曹觀友也席地而坐看表演，為今年藝術節畫下完美句點。

檳州首席部長曹觀友在閉幕禮上致詞時讚賞今年喬治市藝術節辦得非常成功，達到所承諾的“全民藝術”。他也在會上宣布2020年喬治市藝術節將落在7月11日至26日，提醒大家要提早預訂酒店房。

檳州旅遊發展、藝術、文化及遺產委員會主席楊順興說，他接到不少對於今年喬治市藝術節的好評，大家普遍認為今年藝術節更貼近民眾，較往年更多的免費活動，讓更多民眾有機會參與。

他說，節慶旅遊近年來迅速發展，繼喬治市藝術節之後，即將在檳城輪番登場的盛事包括電子競技節，以及亞洲美食及文化節。

“The Extravaganza藝術饗宴”是於今天傍晚5時進行至晚上11時。來自海內外的藝術工作者在土庫街各大小舞台呈獻的表演包括讓人看了驚心動魄的空中舞蹈、火舞及雜技；讓人看了愉悅激昂的鼓樂及舞蹈；還有讓人席地細細聆聽的街頭樂隊演奏。

主舞台還有一項主題為“重生”的走秀，模特兒穿上象徵動、植物的服飾，旨在為無聲者發言，提升預防動物虐待及環保意識。現場也設有攝影展廊道，掛著在藝術節過去15天所捕捉到的精彩瞬間，而這廊道也是拍照打卡的熱點區。

與會嘉賓包括檳州行政議員章瑛、武吉淡汶區州議員吳俊益、阿依淡區州議員黃順祥、檳島市長拿督尤端祥、檳城環球旅遊機構總經理黃茁原、喬治市世遺機構總經理洪敏芝及喬治市藝術節總監黃繼昇。