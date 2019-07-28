副揆：防子宫颈癌 7个月逾万女性检测HPV

（安邦28日讯）副首相兼妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里旺阿兹莎声称，今年1至7月，有1万4875名女性在国家人口及家庭发展局（LPPKN ）属下诊所（Klinik Nur Sejahtera）免费接受人类乳突病毒基因检测（HPV DNA ujian)。

她今早为“艾迪克Etiqa与玫瑰基金会ROSE Foundation免费子宫颈癌筛查计划”主持推介礼后说，政府拨款700万令吉进行人类乳突病毒基因检测。

政府拨款700万

她表示，截至今年6月，在1万2775名接受检测的女性中，有多达408名（3.2%)女性的人类乳突病毒（HPV）检测呈阳性。

她强调，80%子宫颈癌案例是在末期才发现和造成死亡。因此，定期进行筛查检测，不仅可检验出身体的变化，也可提早接受治疗，挽救性命。

旺阿兹莎希望更多企业公司赞助这项计划，让更多女性获益。

她表示，艾迪克赞助120万令吉给玫瑰基金会进行子宫颈癌筛查计划，为6000名年龄介于30至49岁的B40群体女性提供免费子宫颈癌筛查检测。

这项计划今日起在班丹区开跑；据了解，有关计划将在8月于砂拉越美里及9月在柔佛峇吉里进行。

马来西亚银行富通控股主席拿督R.卡鲁纳卡兰在致词时提到，自2017年开始，作为艾迪克主要社会企业责任的艾迪克关怀计划，为B40群体的女性提供1万4000次的子宫颈癌筛查，赞助数额达450万令吉。

玫瑰基金会医学技术顾问胡燕玲声称，子宫颈癌是马来西亚第三大影响女性的癌症，但却是最可预防和治疗的癌症。

“在玫瑰计划下，女性只需进行两次检验，而不是多达15次的PAP子宫颈癌抹片检查。”