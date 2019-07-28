塞長堤汽車著火 司機奪門逃 驚動兩國救火









（新加坡28日訊）在新柔長堤堵塞近一小時，一輛來到長堤中間路段的獅城汽車突然起火，20多歲的男車主趕緊奪門而逃，三四名車主停車拿出滅火器幫忙救火，但杯水車薪，驚動兩國民防部隊齊齊到場。

這起火患在昨天（27日）下午3時05分左右，發生在兀蘭關卡出境後通往柔佛關卡的新柔長堤路段。

新柔長堤總長800米，其中400米由新加坡管轄，根據網上流傳的視頻和照片顯示，起火的汽車剛好停在長堤的中間路段。

目擊者黃錦海（43歲，製造業）受訪時說，起火的是一輛新加坡黑色汽車，位於汽車前方的引擎突然冒出滾滾濃煙，接著起火燃燒。

“當時新山柔佛長堤已經塞車近一個小時，而那輛黑色汽車就行駛在我車子旁邊，車內只有一名20多歲男司機。”

他說，當黑色汽車著火時，他們也都嚇了一跳，擔心車子爆炸，男司機則第一時間從駕駛座跑了出來，看起來也很吃驚，一臉錯愕，不知該如何是好。

路過車主拿滅火器救火

黃錦海告訴記者，至少三四名路過的車主停車拿來滅火器幫忙救火，隨後關卡人員也拿出滅火器加入救火陣容，但仍無法撲滅猛烈的火勢。

許多車主事後在臉書上載視頻顯示，至少10名民防人員過後到場，才成功將火勢撲滅。據了解，民防部隊撲滅火勢後，柔佛的消防員才趕抵現場支援。

民防部隊受詢時證實這起事故，發言人稱民防人員趕到現場以水柱將火撲滅，失火原因與汽車引擎有關，無人在這起事故中受傷。

車道關閉30分鐘 長堤嚴重阻塞

車禍後兩邊車道關閉30分鐘，引起長堤一度嚴重阻塞，移民關卡局人員到場協助指揮交通。

黃錦海表示，黑色汽車起火後，有人撥電通知當局，跟著可看見移民與關卡局的人員隨即趕到現場指揮交通。

“當時關卡人員指示我們將車子後退，過後看到兩邊車道都被關閉約30分鐘。”

許多被困在車龍的車主過後也在面簿貼文大吐苦水，直到他們經過事發路段，才知道長堤曾發生火燒車。

移民與關卡局昨天下午4時58分在臉書貼文表示，被燒毀的車子已經被拖走，所有車道已恢復通車。