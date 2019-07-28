少時顛沛流離 如今頤養天年 問米婆 苦過來

（大山腳28日訊）103歲的郭惜貞在退休之前是威省一帶家喻戶曉的“問米婆”，村民如有疑難雜症都會找她問事，但甚少人知道郭惜貞的一生是如何的坎坷。誰曾想過這名備受村民敬愛的佬佬，曾過著乞討苦中求存的生活。

郭惜貞在中國出生，當年因為戰火和飢荒而導致親哥和兩名兒子先後去世，她與丈夫為了逃離戰亂從中國南來，在無米下肚的日子，她不得不出外乞討。

過後她曾到採石廠及橡膠廠打工，也曾沿街賣麵，在多次被神靈上身的巧遇下，她才被告知，自己是觀音娘娘附身的童身，於是幫助村民排憂解難，成了村里無人不曉的“問米婆”。

郭惜貞的人生經歷風雨坎坷，但她仍從容面對挫折，她的人生箴言是：養生先養心；即使生活艱苦、命運坎坷，也要心存感恩、樂觀積极，保持心情開朗豁達，是她長壽的秘訣。

接受光明日報專訪時，郭惜貞思路還是很清晰。小時候她家境富裕，父親還請來一名家庭教師教導哥哥識字，她和姐姐就從旁“偷學”。

她說，姐姐對文字很有興趣，寫得一手好字，她則對數字特別敏感，礙于當年的封建時代，女生不能拋頭露面，也沒機會上學，她惟有向父親學習一些基本的算術。

日軍侵占中國，在兵荒馬亂下，家中男丁都先後去世，她記得哥哥過世時只有19歲，家中僅她和二姐逃過一劫，兩人相依為命，之後各自找到歸宿。

郭惜貞嫁給比她年長10歲的丈夫黃江順，婚後生下3名兒子，無奈遇到二戰以來最嚴重的大飢荒，在飢寒交迫及疾病威脅下，長子和次子不幸病逝。

與夫飄洋過海來馬

後來丈夫飄洋過海到馬來亞打拼，在大山腳落腳後才安排她與僅存活下來的小兒乘坐大貨船南來，貨船在海上航行了31天才靠岸。那一年小兒才7歲，她34歲。

本以為逃離戰亂的家鄉後可以過上好日子，沒想到卻又遇上馬來亞被日本侵占，還有之後的513事件，一家三口流離失所，一度過著四處乞討的生活長達三四年。

直到遇上一名好心的園主，因怜憫她們的遭遇而免費讓他們寄居在武拉必橡膠園里的小木屋，幫忙打理橡膠園，包括割膠、除草及驅赶牛只，不讓牛只在園里破壞收成。

一家人隱居在橡膠園里，與世隔絕了好幾年，直到兒子黃平章長大決定搬至高巴烏魯，一家三口先後在採石廠及橡膠廠打工。

為了幫補家用，她早上在家里煮咖哩麵，獨自挑起扁擔沿路叫賣；下午則到工廠工作，生活雖勞碌卻不埋怨。

每天徒步數公里賣麵 舊鞋穿破沒錢買新鞋

郭惜貞回億說，當時她每天早上要徒步好幾公里去賣面，舊鞋很快就穿破了，卻沒錢買新的；家里的一雙紅色木屐，她又舍不得穿，因為那是她的嫁妝。

“當時能擁有一雙新木屐，已是极其奢侈的事，更何況這還是我的嫁妝，更是珍貴。”

沒錢買鞋，她便赤腳扛著兩籮沉甸甸裝滿咖哩麵的瓷碗和湯鍋，挨家挨戶叫賣，還會到採石廠或橡膠廠賣麵，讓在工廠辛苦工作的丈夫和兒子，及工作伙伴們能吃頓飽。

“以前天天赤著腳走路，有好幾年沒穿鞋，腳板的皮又厚又硬，趾甲都硬得像馬蹄，要剪也難。每天大清早5時開爐熬煮麵湯，然後赶在早上10時趁工廠的休息時間售賣。”

她說，最難過的是下雨天，尤其是準備好材料正要出門時，若突然下大雨，一天的生計就此泡湯了。

她指出，下雨天她與丈夫會發愁，甚至曾因此哭泣，天空一放晴她就馬上扛起扁擔，以便宜一半的價格把麵賣光，原本一碗5分錢的麵只賣2碗5分錢。

經常毫無預感下起乩 工友指觀音娘娘附身

郭惜貞在工廠打工期間，總是在毫無預感下起乩，直到有工友告訴她，她起乩時是觀音娘娘附在她的身體，她才恍然大悟。

她當初帶著兒子遠渡南洋時，其包袱內除了幾件衣物外還有一尊觀音像。她說，當年社會動蕩不安，她孤身一人帶著兒子到處避難，當時帶上家里供奉的觀音像，只是希望庇佑母子倆平安無事。

她坦言，開始起乩時她已52歲，她從未想過會當上乩童，但每當觀音娘娘附身后，她就感覺身上有一股神奇的力量，透過其身幫助信徒們排憂解難，問米、問事及治病樣樣精通，這一做就是28年。郭惜貞後來成了善信口中的“問米婆”，聲名遠播。

街坊鄰里喚她腰痀婆 疑難雜症必找郭惜貞

郭惜貞因為“問米婆”的身份而曾引來不少媒体的采訪，也是村民有求必應的活菩薩。她因腰部彎駝，舊街坊鄰里都愛稱她為“腰痀婆”（潮州話，駝背之意）。

孫女黃雅玲受訪時透露，以前村里有任何疑難雜症都會找婆婆幫忙，包括治病、問事及善終工作，而生活拮据的也會上門找婆婆借錢，郭惜貞雖非富裕卻有求必應。郭惜貞說：“我是義務幫忙，從不計酬勞，有時候死者家屬會送上2或4令吉的紅包。我們去幫忙，有得吃就很好了。”

自小父母離異後，黃雅玲和妹妹黃賽萍便由祖父黃江順和祖母郭惜貞一手帶大。她們笑說，兩老更像是天天為她們操心的爸爸和媽媽。

黃雅玲是專業會計師，她似乎遺傳了祖母對數字的敏感，祖母不僅數學好而且有生意頭腦，早年曾獨自攜帶一些舊衣物和五金材料回中國售賣，從中國回馬時還買了一些玉器，如玉鐲、戒指回來賣。

從來不忌口什麼都吃 豁達樂觀是長壽秘訣

郭惜貞談起養生之道時笑說，她從不忌口，什麼都吃，惟不愛吃辣、不愛喝白開水，最愛喝茶。

郭惜貞的丈夫逝世後，她也沒有再當問米婆。 郭惜貞總是笑臉迎人，“感謝、感恩”一直挂嘴邊，對家人或工人總不會吝嗇贊美和感謝，養生先養心。心善、豁達和樂觀即是她的長壽秘訣。