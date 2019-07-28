【火箭元老團結宴】林冠英：支持極端政黨馬華可改名貪污公會







（北海28日訊）民主行動黨秘書長林冠英說，馬華公會（MCA）可以考慮改名為馬來西亞貪污公會（Malaysian Corruption Association），因該黨成為反對黨后，已經失去方向，準備支持極端及種族主義的政黨，且至今仍困擾在1MDB醜聞內，不敢說那醜聞是錯誤及貪污的。

林冠英今早在民主行動黨全國元老俱樂部常年會員大會主持開幕時說，行動黨是馬來西亞人民的政黨，有必要去對抗玩种族极端主義的政黨，但遺憾的是一些非穆斯林政黨卻企圖剿滅非穆斯林族群的基本權益。

“在509大選后，我有听到非伊斯蘭者不能當部長的言論，可能當時是我當財政部長，同時我還听到那些關閉華小這种非常极端的言論。”

他強調，行動黨是一個捍衛聯邦憲法，并提倡全民團結，不分種族及宗教幫助全民的政黨，而希盟政府也強調以民為本，廉洁施政，并致力振興國家經濟，讓全民受惠。

他坦言，該黨曾經是伊斯蘭黨的盟友，這是因為當時該黨的精神領袖拿督聶阿茲還在世，走的是中庸路線，但遺憾的是聶阿茲去世后，伊黨開始偏向种族极端主義，行動黨唯有與伊黨分道揚鑣。

“行動黨的黨員都是廉洁的，行動黨2008年執政檳州，509入主布城，黨員從來不會向領袖要求任何工程，因為黨員都是有理想的，忠心耿耿的為黨付出。”

稱黨員不曾要求工程

他說，元老俱樂部的成員不應該當成自己是樂齡黨員，而停止斗爭，相反應該把自己當成資深黨員，引導年輕黨員，尤其是在2008年后入黨者，引領他們朝黨的斗爭前進。

他也提醒黨員們，無論是擔任國州議員、行政議員、正副議長、正副部長或首長們都要謹記元老們貢獻，同時這些職位是黨所提供，黨領袖除了要關注政務外，也要關注黨務的發展，協助黨領袖或盟黨領袖助選。

他也贊揚該黨資深領袖林吉祥是一名典型領袖，在希盟陣線入主布城后，林氏從不貪圖任何官位，並把機會讓給年輕人，是黨員學習的榜樣。

他說，在新馬來西亞，70歲至80歲者不算老，因94歲的敦馬哈迪醫生還能當大馬首相，之所以稱為元老，是因為資歷較深，入黨有超過20年。

他指，不論管理國家或州，都是要懂得治理經濟，但有國陣執政黨州屬甚至向聯邦政府借錢發薪水給公務員，即便政治背景不一樣及有鴻溝，聯邦政府都不會犧牲公務員福利。

賴國平蟬聯俱樂部主席

行動黨全國元老俱樂部常年會員大會暨改選，賴國平在沒競爭下蟬聯主席職，秘書是來自柔佛州的魏宗賢，財政是檳州李健強當選。

第五屆俱樂部理事會名單：主席賴國平（檳城）；副主席黃潤松（霹靂）及鍾政光（森美蘭）；秘書魏宗賢（柔佛）；副秘書林宗榮（霹靂）；財政李健強（檳城）；副財政拿督陳寶財（檳城）；組織秘書鍾紹安（彭亨）；副組織秘書鄭雅安（檳城）；宣傳秘書賴君萬（吉隆坡）；副宣傳秘書丘寶生（馬六甲）；委員吳柏松（柔佛）、林健將（檳城）、蔡長山（霹靂）及陳桂成（檳城）；查賬黃鎮坤（檳城）及林聯水（柔佛）。

建議改名元老局

民主行動黨全國元老俱樂部主席賴國平建議，把元老俱樂部名稱改為元老理事會或元老局，因為俱樂部會讓人誤以為是一個“打麻將”組織。

他希望新屆的理事會成員，可以成立東馬元老俱樂部，并邀請當地元老加入俱樂部，以便凝聚力量。

他呼吁年輕人在黨內勿走捷徑，元老也切勿倚老賣老，這樣黨才能更穩健的成長、

該俱樂部共有349合格黨員，今天有100名代表出席投票，議長是劉天球，副議長是羅興強及伍薪榮，選舉官是黃偉益及梁美明。

大會上，該俱樂部也為已故的元老，包括宣傳秘書劉德琦，委員丘開華、章秉春及黃明柏，默哀一分鐘。

賴國平吁所有機構相配合

行動黨全國元老俱樂部主席賴國平說，黨就像一架飛機，社青團和婦女組是雙翼，而元老則是機尾，所有機構必須互相配合，飛機才能順利起飛並朝黨的鬥爭前進。

他說，元老也扮演黨內老中青合作橋樑的角色，負責引領黨朝正確軌道前進，也是推動國家改革的後盾，為打造“馬來西亞人的馬來西亞”鬥爭前進。

義賣光明獲1676元

會上，馬來西亞皇帽啤酒集團贊助義賣《光明日報》籌獲1676令吉，作為元老俱樂部發展基金，款項由本報職員伍月華移交，賴國平接領。

賴國平也頒發紀念品給林吉祥及曹觀友。