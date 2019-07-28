包含電子煙水煙 衛部擬定煙草新法令

（斯里依斯干達28日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里披露，該部正建構一個名為“煙草法令”（Akta Tembakau）的新法令，以吸納及概括所有煙草產品包括電子煙、水煙等在內。目前該法令尚在衛生部法律顧問研究下，近期內將會呈上給總檢察署。

“（現有法令）比較有限，我們要做一個全面性的…舊的法令或許可以一同推行。”

他今日出席COMBI防蚊團隊全國大會後，在記者會受詢時如此表示。

法律顧問正研究

詢及是否會將Ghost Smoke香煙糖納入新法令，他指出，香煙糖仍在該部觀察及研究下，以對其成分獲得一個正確的結果；目前調查及試驗已經展開。

另外他披露，由衛生部副部長李文材帶領的一個委員會將會探討水煙、電子煙（e-cigarette/vape）等課題，成員包括貿消部、衛生部的藥劑服務組和監察組等。“他們會探討電子煙（vape）和包含尼古丁的煙草產品。尼古丁是受到毒品法令管制，我們需要一同進行執法。”

他指出，該部將會著重在不讓這些產品接觸到學生及18歲以下未成年人士。

出席嘉賓有霹靂州行政議員西華尼申、衛生部副秘書長（行政）拿督莫哈末沙菲克、副總監拿督張志強、霹靂州衛生局局長拿督陳麗敏。