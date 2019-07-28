初生女嬰心律不整 籌10萬醫費續命





（大山腳28日訊）初生女嬰心臟大動脈轉位及心臟有孔，動手術後情況不穩定，命在旦夕，醫生緊急為她進行葉克膜（ECMO）治療救命，其家人冀善心人士捐助10萬令吉，以讓她進行後續治療。

大山腳瑤池金母慈善基金會今午接到這宗緊急求助個案，女嬰黃婕恩才出生17天，來自吉隆坡，目前在國家心臟中心搶救中。

該會主席蔡瑞豪說，黃婕恩於7月11日甫出娘胎就接到2張病危通知書，讓其父母崩潰急找醫藥費挽救女兒的小生命。

出娘胎接2病危通知書

黃婕恩出世時臉色已發紫，電腦指數也顯示體內氧氣不足，醫生為她細查後，確診她患上先天性心臟病，心臟大動脈轉位及心臟有孔，必須進行手術。

他說，女嬰家人因為經濟上的問題，所以把女嬰轉到國家心臟中心治療，並於7月24日進行手術，手術耗時近9個小時，惟手術後，醫生告知女嬰術後心律不整。

他說，經過與醫生了解後，女嬰目前在接受葉克膜治療觀察，以讓她度過生命的危險期，不過這個治療的費用龐大，預計需要10萬令吉進行後續的治療。

患先天性心臟病

醫生解說，葉克膜正式稱為體外膜氧合（Extracorporeal membrane oxygenation，ECMO），是利用泵將患者的靜脈血液引流至體外，經氧合器進行氣體交換後，再回輸到患者動脈或靜脈內，取代心肺功能，讓女嬰度過生命的危險期，直到心肺功能恢復。

蔡瑞豪指出，數天前女嬰父母的友人曾在臉書進行籌款，籌獲約3萬5000令吉，這筆款項已繳付給醫院，目前臉書籌款已停止，全權交給該會負責募款。

女嬰父親黃敬喆（33歲）從事房地產經紀，月薪約2000令吉，母親紀雯鏸（31歲）從事活動策劃人員，月薪2500令吉。女嬰尚有2名分別6歲及4歲的哥哥。

全權交瑤池金母募款

以下戶頭是專用來籌集黃婕恩（WONG JAY EN）的醫療費，有意捐款者可把善款匯入以下戶頭，匯款後請把姓名、聯絡號碼、地址及匯款收據副本，電郵至[email protected]，以便該會發出收據。

戶頭:One Hope Charity & Welfare Berhad；銀行:Public Bank Berhad；戶頭號碼:3201428817；Swift Code:PBBEMYKL。

任何疑問可聯絡該會熱線016-4192192或04-505 9800，或瀏覽臉書專頁“One Hope Charity & Welfare Berhad-大山腳瑤池金母慈善基金會”。