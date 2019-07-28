柔突擊2地搗4案 起175萬元毒品捕9人







（新山28日訊）柔佛州警方近期在麻坡及新山展開突擊行動，搗破4宗毒品案件，共起獲30公斤205.60克毒品，包括冰毒、愛他死和五仔，這些毒品市值高達175萬3300令吉，足以供應給7萬2098名吸毒者。

柔佛州總警長拿督卡瑪魯丁今早在柔佛警察總部召開記者會指出，4起案件中，兩宗在麻坡，另兩宗則在新山實達熱帶花園及藝達花園。

本月23日晚上11時至凌晨1時30分，麻坡警區總部毒品罪案調查組與麻坡國家反毒機構（AADK）合作，先在巴力沙蓋勞勿漁民碼頭展開突擊行動，逮捕一名37歲巫裔男子，從男子的車上搜出1萬零800顆愛他死丸、8174克冰毒及4970顆五仔丸，總值達75萬3250令吉，同時充公一輛邁威國產車。

可供應7萬吸毒者

隨後，執法人員也突擊美拉蒂花園一帶的某住家單位，起獲1萬零962顆愛他死丸及11克冰毒，市值27萬5150令吉。

警方共逮捕兩名男子，分別為44歲巫裔嫌犯及46歲印尼籍嫌犯，同時充公一輛普騰轎車。

本月26日，柔州警察總部毒品罪案調查組在新山實達熱帶花園一帶展開取締行動，逮捕5名年齡介於20至28歲的巫裔男子，並從嫌犯的轎車搜獲3098克冰毒，市值約15萬4900令吉，同時充公一輛福斯轎車。

同天，警方也在新山藝達花園一帶展開突擊行動，逮捕一名27歲印裔男子，並從車上搜出11.4公斤冰毒。

行動中，警方充公一輛邁威轎車及一輛摩多，所起獲的毒品市值約57萬令吉。

出席記者會的還有柔州毒品罪案調查組主任魯卡斯、副主任李慶泉、麻坡警區總部毒品罪案調查官依爾旺等。

2毒品案料同個集團

卡瑪魯丁表示，警方在麻坡搗破的兩宗毒品案件，相信來自同夥販毒集團。

“警方還在調查這個販毒集團運作了多久，至於所有案件的毒品源頭、所供應的市場等，也還在調查中。”

他披露，警方目前援引1952年危險毒品法令第39B條文展開調查，同時援引刑事程序法典117條文向法庭申請延扣嫌犯，所有嫌犯將被延扣至明日。

卡瑪魯丁提及，今年截至本月27日，柔州毒品罪案調查組已逮捕1萬1572名涉及各類毒品案件的嫌犯，起獲2719公斤毒品，市值高達1億275萬1000令吉。