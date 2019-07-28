【台總統選戰】國民黨提名韓國瑜出戰 矢重返執政奪立院60席





（台北28日訊）台灣在野國民黨今天舉行代表大會，正式通過提名高雄市長韓國瑜參加2020年台灣總統大選。

國民黨全代會的主軸是“革新團結、重返執政”，歷任黨主席，包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都出席，韓國瑜座位安排在馬英九與吳伯雄中間；立法院前院長王金平則以前副主席身份和前副主席林豐正、蔣孝嚴、黃敏惠坐在另一側。初選落敗的鴻海集團創辦人郭台銘沒有出席。

黨主席吳敦義致辭時強調，去年九合一大選，全台人民對民進黨投下不信任票，但“革命尚未成功，同志仍須努力”，全黨需要同心同德、團結一致，明年1月11日重新贏回執政，除了要重返執政，更要在立法院拿下60席。

韓國瑜：攸關生死存亡

吳敦義也再度重申重返執政四大方向，包括建立廉能有效率議會、建立繁榮均富的經濟、重建公益和諧社會、建立和平問定發展的兩岸關係。

國瑜隨後在全場“凍蒜”聲中上台。韓國瑜強調，一場保衛中華民國的戰役正式開始，這不是一場彬彬有禮的君子之爭，而是驚心動魄，攸關中華民國存亡，攸關下一代生死大戰。

韓國瑜批評蔡英文執政後，令台灣倒退30年，台灣未來越來越黯淡，又指民進黨把海峽兩岸帶向戰爭邊緣，只有國民黨執政，台灣才會有穩定發展、兩岸關係得以平和。

抨蔡令台灣倒退30年

他說，台灣全體人民要做出莊嚴選擇，要選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國，要選擇遵循憲法還是破壞憲法，要選擇奮發向前還是原地踏步，要選擇發展經濟還是綑綁民主，要選擇兩岸和平還是台海危機。

他亦稱，明年大選，選的不是顏色，選的是方向。

韓國瑜形容自己並不是一個天生英明的領導者，民主政治不是靠一個總統解決所有問題，而是讓人民作主，然後總統與人民並肩解決問題。

對於郭台銘支持者近期動作不斷，發起連署，支持郭台銘參選，吳敦義昨晚與海外黨代表餐敘時，喊話籲黨內團結。

他說，既然國民黨已經透過完整、透明化且公平的民調機制，產生黨的總統候選人，就不希望有任何人再參與總統選舉，期待不管是哪一個粉，都應該“非藍不投”。

通過總統免兼黨主席 韓國瑜恐變“跛腳”

國民黨當天亦修訂黨章，通過了黨章研修小組提出的“總統免兼黨主席案“。惟支持國民黨的團體“藍天行動聯盟”聚集場外抗議，認為此案一過，可能令韓國瑜變成“跛腳總統”。

刪除總統兼任黨主席的條文，意味韓國瑜若明年勝選，就任總統後不能再兼任黨主席。“藍天行動聯盟”質疑此舉將剝奪韓國瑜當選總統後的權力。

有代表說，如果總統免兼黨主席，未來立法院會被黨主席把持住，總統跟黨主席之間容易產生角色上的矛盾，甚至對立，總統就更難做事。

削弱總統權力

前黨主席洪秀柱受訪時，也直言時機不宜，認為應該等新任總統出現後再討論。

另外，黨章修正案中，也順利通過新增黨主席指定5個縣市長為中常委一案，讓具有民意基礎的人進入決策圈。